В России в связи с ростом цен на продукты, может увеличиться величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума по России в целом за первый квартал 2019 года может возрасти на 600 с лишним рублей. Об этом сообщает информационно-правовой портал «Гарант.ру».



Издание поясняет, что в соответствии с проектом приказа Минтруда России размер прожиточного минимума за I квартал этого года на душу населения может увеличиться:— в целом по стране с 10213 рублей (в IV квартале прошлого года) до 10819 рублей;— для трудоспособного населения — с 11069 до 11655 рублей;— для пенсионеров — с 8464 до 8894 рублей;— для детей — с 9950 до 10585 рублей.Таким образом, по сравнению с IV кварталом 2019 года величина прожиточного минимума на душу населения в целом по стране может возрасти на 606 рублей, для трудоспособного населения — на 586 рублей, для пенсионеров — на 430 рублей, для детей — на 635.Сообщается также, что увеличение прожиточного минимума продиктовано в числе прочего ростом цен на продукты питания, входящих в продовольственную корзину (на 5,8 процента).