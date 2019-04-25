В России в связи с ростом цен на продукты, может увеличиться величина прожиточного минимума
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Величина прожиточного минимума по России в целом за первый квартал 2019 года может возрасти на 600 с лишним рублей. Об этом сообщает информационно-правовой портал «Гарант.ру».
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— в целом по стране с 10213 рублей (в IV квартале прошлого года) до 10819 рублей;
— для трудоспособного населения — с 11069 до 11655 рублей;
— для пенсионеров — с 8464 до 8894 рублей;
— для детей — с 9950 до 10585 рублей.
Таким образом, по сравнению с IV кварталом 2019 года величина прожиточного минимума на душу населения в целом по стране может возрасти на 606 рублей, для трудоспособного населения — на 586 рублей, для пенсионеров — на 430 рублей, для детей — на 635.
Сообщается также, что увеличение прожиточного минимума продиктовано в числе прочего ростом цен на продукты питания, входящих в продовольственную корзину (на 5,8 процента).
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