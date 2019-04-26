«Совхоз Алексеевский» намерен построить современные теплицы

На прошедшем под председательством Хабирова «Инвестчасе» «Совхоз Алексеевский» представил проект государственно-частного партнерства, сообщает сайт Newsbash.ru.



Предприятие намерено построить новые теплицы для выращивания овощей на площади более 45 гектаров. По заявлению представителей совхоза, урожайность в них будет в 3 раза выше, чем в существующих теплицах, которые были построены еще в 1970-е годы.Было решено, что проект доработают и рассмотрят на следующем совещании.