Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » «Совхоз Алексеевский» намерен построить современные теплицы

«Совхоз Алексеевский» намерен построить современные теплицы

Добавлено: 26.04.19
Просмотров: 69
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
«Совхоз Алексеевский» намерен построить современные теплицы

На прошедшем под председательством Хабирова «Инвестчасе» «Совхоз Алексеевский» представил проект государственно-частного партнерства, сообщает сайт Newsbash.ru.

Правительство Башкирии намерено приватизировать санаторий и два совхоза

Читайте также:

Правительство Башкирии намерено приватизировать санаторий и два совхоза
Предприятие намерено построить новые теплицы для выращивания овощей на площади более 45 гектаров. По заявлению представителей совхоза, урожайность в них будет в 3 раза выше, чем в существующих теплицах, которые были построены еще в 1970-е годы.

Было решено, что проект доработают и рассмотрят на следующем совещании.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Правительство Башкирии намерено приватизировать санаторий и два совхоза
Экономика
Правительство Башкирии намерено приватизировать санаторий и два совхоза
В Башкирии построят сервисный центр по обслуживанию грузовиков DAF
Экономика
В Башкирии построят сервисный центр по обслуживанию грузовиков DAF
В Кушнаренковском районе появится пансионат для пожилых людей
Общество
В Кушнаренковском районе появится пансионат для пожилых людей
В Туймазинском районе открыли новый Дом культуры
Культура
В Туймазинском районе открыли новый Дом культуры
Под Уфой построят теплицу почти за миллиард рублей
Общество
Под Уфой построят теплицу почти за миллиард рублей
В Уфе откроется Клинический институт неврологии и реабилитации
Общество
В Уфе откроется Клинический институт неврологии и реабилитации
Башкирско-китайские огурцы к саммиту ШОС и БРИКС
Экономика
Башкирско-китайские огурцы к саммиту ШОС и БРИКС
В Уфе к 2016 году появится новый ледовый комплекс
Спорт
В Уфе к 2016 году появится новый ледовый комплекс
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: