«Совхоз Алексеевский» намерен построить современные теплицы
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На прошедшем под председательством Хабирова «Инвестчасе» «Совхоз Алексеевский» представил проект государственно-частного партнерства, сообщает сайт Newsbash.ru.
Было решено, что проект доработают и рассмотрят на следующем совещании.
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