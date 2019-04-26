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В Стерлитамаке хотят реализовать проект по производству натурального шоколада

Добавлено: 26.04.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке хотят реализовать проект по производству натурального шоколада

В Стерлитамаке планируют открыть производство натурального шоколада по технологии BEAN-TO-BAR (от боба к плитке) и натурального урбеча. Проект его реализации сегодня представили на предпринимательском часе с и.о. председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Риммой Бойцовой, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Также предприниматели рассматривают вариант открытия в городе кафе с мануфактурой по производству шоколада и ореховой пасты «за стеклом». Здесь планируют продавать брендированную продукцию, отметили авторы проекта. Однако для реализации этих идей предприниматели попросили содействие властей в получении свободного помещения.

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