В Стерлитамаке хотят реализовать проект по производству натурального шоколада
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В Стерлитамаке планируют открыть производство натурального шоколада по технологии BEAN-TO-BAR (от боба к плитке) и натурального урбеча. Проект его реализации сегодня представили на предпринимательском часе с и.о. председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Риммой Бойцовой, сообщает сайт Newsbash.ru.
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