В Стерлитамаке хотят реализовать проект по производству натурального шоколада

В Стерлитамаке планируют открыть производство натурального шоколада по технологии BEAN-TO-BAR (от боба к плитке) и натурального урбеча. Проект его реализации сегодня представили на предпринимательском часе с и.о. председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Риммой Бойцовой, сообщает сайт Newsbash.ru.



Также предприниматели рассматривают вариант открытия в городе кафе с мануфактурой по производству шоколада и ореховой пасты «за стеклом». Здесь планируют продавать брендированную продукцию, отметили авторы проекта. Однако для реализации этих идей предприниматели попросили содействие властей в получении свободного помещения.