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В Чишминском районе заработал новый молочный завод

Добавлено: 27.04.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе заработал новый молочный завод

Официальное открытие ООО «Чишминский молочный завод» состоялось в поселке Чишмы Чишминского района Башкирии 26 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сменная производительность завода — 60 тонн молока в сутки, в настоящее время завод перерабатывает 10 тонн сырого молока в смену. Выход на максимальную мощность планируется в четвертом квартале 2019 года.

Предприятие для реализации на внутреннем рынке выпускает молоко питьевое, кефир, сметану, творог под маркой «Молочный завод «Чишминский» и «Белое село». На заводе также разрабатывают технологию производства йогурта, в мае-июне планируют расширить линейку выпускаемой продукции. На предприятии отметили, что вся продукция производится строго по государственным стандартам.
«Завод построили за два года — с 2016 по 2018 год. В 2019 году предприятие запустили и ввели в эксплуатацию. На производстве работают 30 человек, все процессы на заводе автоматизированы В настоящее время занимаемся расширением географии продаж, пока продукция чишминского молзавода реализуется только в Башкирии, в целом ориентируемся на внутренний региональный рынок», — сообщил директор предприятия Руслан Хамитов.
Общая стоимость проекта составила 200 млн рублей. Предприятию выделены субсидии на приобретение оборудования для переработки молока в размере 21 млн рублей.

Ситуацию, сложившуюся в сфере переработки сельхозпродукции, прокомментировал и.о. заместителя премьер-министра — министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.
«Увеличение объема отгрузки переработанной продукции не является для нас первостепенной задачей, ведь объем потребления существенно не меняется. Гораздо важнее повышение эффективности перерабатывающих производств. Думаю, этот показатель сохраним на уровне прошлого года», — сказал Ильшат Фазрахманов.
В 2019 году в Башкирии разработали комплексную программу развития молочной отрасли. К 2030 году в республике планируется увеличить среднюю продуктивность коров до 7400 кг с одной головы. Планируется, что и производство товарного молока будет увеличено до 1,5 млн тонн.

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