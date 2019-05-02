На улучшение жизни в селах и городах Башкирии направят почти 200 млн рублей. 70% из них выделяются из федерального и республиканского бюджета, еще 30% — из внебюджетных источников, сообщает сайт Newsbash.ru.



«В последующем в регион будет вложено на порядок больше федеральных средств, в том числе благодаря майскому Указу Владимира Путина», — заявил Радий Хабиров.

Как отметил врио Главы республики Радий Хабиров, в рамках реализации региональных проектов эти средства начнут работать уже в нынешнем году.