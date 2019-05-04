В Уфе построят новую дорогу - продолжение улицы Летчиков
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В Уфе начнется строительство новой дороги — продолжение улицы Летчиков. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города опубликовало на сайте госзакупок заявку на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, сообщает сайт Newsbash.ru.
Власти Уфы направят на работы более 111 млн рублей. Деньги выделены из бюджета города.
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