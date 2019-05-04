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В Уфе построят новую дорогу - продолжение улицы Летчиков

Добавлено: 04.05.19
Просмотров: 101
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе построят новую дорогу - продолжение улицы Летчиков

В Уфе начнется строительство новой дороги — продолжение улицы Летчиков. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города опубликовало на сайте госзакупок заявку на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Согласно техническому заданию, строительство пройдет в два этапа. Сначала дорожники займутся улицей Летчиков и местным проездом, а затем улицей Полковника Меликова. Завершить строительство планируется в ноябре 2019 года.

Власти Уфы направят на работы более 111 млн рублей. Деньги выделены из бюджета города.

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