В Уфе построят новую дорогу - продолжение улицы Летчиков

В Уфе начнется строительство новой дороги — продолжение улицы Летчиков. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города опубликовало на сайте госзакупок заявку на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, сообщает сайт Newsbash.ru.



Согласно техническому заданию, строительство пройдет в два этапа. Сначала дорожники займутся улицей Летчиков и местным проездом, а затем улицей Полковника Меликова. Завершить строительство планируется в ноябре 2019 года.Власти Уфы направят на работы более 111 млн рублей. Деньги выделены из бюджета города.