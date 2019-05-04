В России многодетным семьям помогут погасить ипотеку

Правительство России в этом году планирует выделить до 15 миллиардов рублей многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщает сайт Newsbash.ru.



Максимальная выплата может составить 450 тысяч рублей. Проект соответствующего постановления разработало Министерство финансов России.Предполагается, что участвовать в программе смогут граждане, которые взяли жилищный кредит в банке при рождении третьего и последующих детей с 1 января этого года до 31 декабря 2022 года. Эти же правила, согласно постановлению, будут действовать и для усыновителей. Ранее Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию высказался о необходимости подобной инициативы. Также Президент страны заявил, что для семей с детьми нужно распространить действие пониженной ипотечной ставки на весь период кредитования.