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В России многодетным семьям помогут погасить ипотеку

Добавлено: 04.05.19
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Рубрика: Экономика
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В России многодетным семьям помогут погасить ипотеку

Правительство России в этом году планирует выделить до 15 миллиардов рублей многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Максимальная выплата может составить 450 тысяч рублей. Проект соответствующего постановления разработало Министерство финансов России.

Предполагается, что участвовать в программе смогут граждане, которые взяли жилищный кредит в банке при рождении третьего и последующих детей с 1 января этого года до 31 декабря 2022 года. Эти же правила, согласно постановлению, будут действовать и для усыновителей. Ранее Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию высказался о необходимости подобной инициативы. Также Президент страны заявил, что для семей с детьми нужно распространить действие пониженной ипотечной ставки на весь период кредитования.

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