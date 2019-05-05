Башкирия получит из федерального бюджета более 800 млн рублей на развитие фермерства

Правительство РФ выделит 13,82 млрд рублей на развитие сельской кооперации и поддержку фермеров в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Башкирия получит из них 803 млн рублей за три года, сообщает сайт Newsbash.ru.



Так, на 2019 год республике причитается 312 млн рублей, на 2020 — 261 млн рублей, на 2021 — 230 млн рублей, если конечно регион полностью освоит эти средства.Деньги выделены на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, говорится в документе за подписью Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.Федеральным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (далее – федеральный проект) национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется, что к концу 2024 года 126,7 тысячи человек будут вовлечены в малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве, в том числе за счёт господдержки.Подписанным распоряжением утверждено распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019–2021 годах 83 субъектам Федерации, из федерального бюджета в общем объёме 13,82 млрд рублей: в 2019 году – в размере 5,37 млрд рублей, в 2020 году – 3,84 млрд рублей, в 2021 году – 4,61 млрд рублей.Трансферты будут предоставляться на софинансирование расходных обязательств субъектов Федерации, возникающих при реализации региональных программ, обеспечивающих достижение результатов национального проекта.За счёт этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (в виде гранта «Агростартап»). Также будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива. Кроме того, средства пойдут на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.(По материалам Правительства РФ)