В Караидельском районе специалисты проверили надежность строящегося моста
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В Башкирии специалисты научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений провели обследование и испытание строящегося моста через р. Уфу в Караидельском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.
В ходе проверки на пролетах моста были установлены специальные датчики, которые фиксировали реакцию конструкций на нагрузки. Испытания проводились в статике и в динамике. В качестве нагрузки использовались 8 груженых самосвалов по 30 тонн каждый. Камазы перемещались по разным схемам, моделируя разные типы и направления нагрузки.
Проведенные испытания – один из последних этапов контроля качества строительных работ. Они подтвердили надежность несущих конструкций моста.
Объезд Караидели с мостом через реку Уфа – часть реконструируемой дороги Бирск — Тастуба — Сатка. Это один из крупнейших региональных проектов, направленных на развитие экономики северо-востока, считающегося депрессивным субрегионом. Реконструкция объекта продолжается третий год. Стоимость проекта изначально определялась в размере около 6 млрд рублей.
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