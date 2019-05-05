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В Караидельском районе специалисты проверили надежность строящегося моста

Добавлено: 05.05.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Караидельский район
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В Караидельском районе специалисты проверили надежность строящегося моста

В Башкирии специалисты научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений провели обследование и испытание строящегося моста через р. Уфу в Караидельском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Объект, финансируемый за счет республиканской программы «100 объектов к 100-летию Башкортостана», планируется сдать в эксплуатацию в октябре текущего года. Поэтому главная цель испытаний – оценка соответствия конструкций требованиям безопасности и тем параметрам, которые были заложены проектировщиками, сообщили «Башинформ» в Управлении дорожного хозяйства РБ.

В ходе проверки на пролетах моста были установлены специальные датчики, которые фиксировали реакцию конструкций на нагрузки. Испытания проводились в статике и в динамике. В качестве нагрузки использовались 8 груженых самосвалов по 30 тонн каждый. Камазы перемещались по разным схемам, моделируя разные типы и направления нагрузки.

Проведенные испытания – один из последних этапов контроля качества строительных работ. Они подтвердили надежность несущих конструкций моста.

Объезд Караидели с мостом через реку Уфа – часть реконструируемой дороги Бирск — Тастуба — Сатка. Это один из крупнейших региональных проектов, направленных на развитие экономики северо-востока, считающегося депрессивным субрегионом. Реконструкция объекта продолжается третий год. Стоимость проекта изначально определялась в размере около 6 млрд рублей.

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