В Белебее запустят производство гимнастических и массажных мячей из ПВХ
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В славном городе Белебей дела кипят вовсю. Так там появится новый завод по производству гимнастических и массажных мячей из поливинилхлорида (в простонародье ПВХ). Открыть большое дело и прославить Башкирии захотела компания ООО «Авант», сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, на данный момент на территории республики действуют пять ТОСЭРов в таких городах, как Кумертау, Белебей, Благовещенск, Нефтекамск и Белорецк. О особом статусе последних сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в феврале 2019 года в российском инвестиционном форуме в Сочи.
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