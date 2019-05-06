В Белебее запустят производство гимнастических и массажных мячей из ПВХ

В славном городе Белебей дела кипят вовсю. Так там появится новый завод по производству гимнастических и массажных мячей из поливинилхлорида (в простонародье ПВХ). Открыть большое дело и прославить Башкирии захотела компания ООО «Авант», сообщает сайт Newsbash.ru.



В администрации Белебея уже обсудили о необходимых мерах поддержки, в частности, инвестору выделят земельный участок под строительство завода. Также рассмотрели возможные способы финансирования и сроки строительства инженерных сетей. Стоит отдельно отметить, что Белебей не простой город на карте Башкирии, а имеет статус территории опережающего социально-экономического развития. Это позволяет инвесторам (резидентам) снижать налоги, упростить решения подключение к объектам инфраструктуры. Напомним , на данный момент на территории республики действуют пять ТОСЭРов в таких городах, как Кумертау, Белебей, Благовещенск, Нефтекамск и Белорецк. О особом статусе последних сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в феврале 2019 года в российском инвестиционном форуме в Сочи.