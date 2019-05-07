Буздякский консервный комбинат планирует вдвое увеличить производство
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Об этом руководство компании сообщило на «Инвестиционном часе» в Доме республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
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