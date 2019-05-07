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Буздякский консервный комбинат планирует вдвое увеличить производство

Добавлено: 07.05.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Буздякский район
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Буздякский консервный комбинат планирует вдвое увеличить производство

Об этом руководство компании сообщило на «Инвестиционном часе» в Доме республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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С продукцией известной марки познакомился руководитель региона. В линейке, кроме традиционных соусов и соков, заправки для супов и джемы. Инвестор планирует расширить свое производство почти вдвое, построить овощехранилище и увеличить количество рабочих мест. В качестве господдержки комбинат просит предоставить льготы на имущественный налог и компенсацию затрат на приобретение оборудования. А предприниматель из Агидели попросил поддержать производство дефибрилляторов. Эти медицинские изделия полностью изготавливаются из российских комплектующих.

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