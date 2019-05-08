Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Агидели намерены запустить производство дефибрилляторов

В Агидели намерены запустить производство дефибрилляторов

Добавлено: 08.05.19
Просмотров: 48
Рубрика: Экономика
Теги: Агидель
Комментарии (0)
Загрузка...
В Агидели намерены запустить производство дефибрилляторов

В городе Агидель научно-производственный центр «СпецМедТехника» намерен открыть производство дефибрилляторов для проведения реанимации. Проект обсудили 7 мая на правительственном совещании «Инвестиционный час», сообщает сайт Newsbash.ru.

Буздякский консервный комбинат планирует вдвое увеличить производство

Читайте также:

Буздякский консервный комбинат планирует вдвое увеличить производство
Научно-производственный центр появился в Агидели в 2015 году с целью производить специализированную наукоемкую аппаратуру. Компания уже разработала аппарат фототерапии новорожденных и получила разрешение на его выпуск. Размер инвестиций в проект по выпуску дефибрилляторов составит 128,8 миллиона рублей. Новое производство обеспечит работой 50 человек. Специалисты почти завершили разработку прибора, все детали которого произведены в России. Однако у компании возникли проблемы с получением в Росздравнадзоре регистрационного удостоверения на выпуск. Радий Хабиров пообещал оказать всю необходимую помощь.
– Вы собираетесь вести бизнес в Агидели, поэтому я готов с вами хоть каждый день встречаться и обсуждать, – отметил он. – Агидель для нас важна. Если вы там создадите даже 10 рабочих мест – это уже хорошо. У нас интересы совпадают: мы за Агидель переживаем, а у Вас там производственная база, которую надо развивать. Мы готовы помочь всем, чем нужно.
Руководитель республики поручил чиновникам минздрава Башкирии и сотрудникам полпредства региона при президенте России решить вопрос и доложить о ходе проекта через три месяца.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Буздякский консервный комбинат планирует вдвое увеличить производство
Экономика
Буздякский консервный комбинат планирует вдвое увеличить производство
В Стерлитамаке хотят реализовать проект по производству натурального шоколада
Экономика
В Стерлитамаке хотят реализовать проект по производству натурального шоколада
ООО «Ригмаш» и «ПодшипникМаш» планируют организовать в Башкирии производство телескопических погрузчиков и комбайнов
Экономика
ООО «Ригмаш» и «ПодшипникМаш» планируют организовать в Башкирии производство телескопических погрузчиков и комбайнов
В Белорецке будут производить детали подвески для автомобилей и прицепов
Экономика
В Белорецке будут производить детали подвески для автомобилей и прицепов
В Нефтекамске наладят производство насосного оборудования для нефтяной отрасли
Экономика
В Нефтекамске наладят производство насосного оборудования для нефтяной отрасли
В Белебее будут производиться светодиодные лампы
Экономика
В Белебее будут производиться светодиодные лампы
В Ишимбайском районе местное промышленное предприятие умышленно довели до банкротства
Происшествия
В Ишимбайском районе местное промышленное предприятие умышленно довели до банкротства
В Башкирии инвестируют 1,1 млрд рублей в три новых предприятия
Экономика
В Башкирии инвестируют 1,1 млрд рублей в три новых предприятия
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: