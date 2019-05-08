В Агидели намерены запустить производство дефибрилляторов

В городе Агидель научно-производственный центр «СпецМедТехника» намерен открыть производство дефибрилляторов для проведения реанимации. Проект обсудили 7 мая на правительственном совещании «Инвестиционный час», сообщает сайт Newsbash.ru.



– Вы собираетесь вести бизнес в Агидели, поэтому я готов с вами хоть каждый день встречаться и обсуждать, – отметил он. – Агидель для нас важна. Если вы там создадите даже 10 рабочих мест – это уже хорошо. У нас интересы совпадают: мы за Агидель переживаем, а у Вас там производственная база, которую надо развивать. Мы готовы помочь всем, чем нужно.

Научно-производственный центр появился в Агидели в 2015 году с целью производить специализированную наукоемкую аппаратуру. Компания уже разработала аппарат фототерапии новорожденных и получила разрешение на его выпуск. Размер инвестиций в проект по выпуску дефибрилляторов составит 128,8 миллиона рублей. Новое производство обеспечит работой 50 человек. Специалисты почти завершили разработку прибора, все детали которого произведены в России. Однако у компании возникли проблемы с получением в Росздравнадзоре регистрационного удостоверения на выпуск. Радий Хабиров пообещал оказать всю необходимую помощь.Руководитель республики поручил чиновникам минздрава Башкирии и сотрудникам полпредства региона при президенте России решить вопрос и доложить о ходе проекта через три месяца.