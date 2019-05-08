В Агидели намерены запустить производство дефибрилляторов
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В городе Агидель научно-производственный центр «СпецМедТехника» намерен открыть производство дефибрилляторов для проведения реанимации. Проект обсудили 7 мая на правительственном совещании «Инвестиционный час», сообщает сайт Newsbash.ru.
– Вы собираетесь вести бизнес в Агидели, поэтому я готов с вами хоть каждый день встречаться и обсуждать, – отметил он. – Агидель для нас важна. Если вы там создадите даже 10 рабочих мест – это уже хорошо. У нас интересы совпадают: мы за Агидель переживаем, а у Вас там производственная база, которую надо развивать. Мы готовы помочь всем, чем нужно.Руководитель республики поручил чиновникам минздрава Башкирии и сотрудникам полпредства региона при президенте России решить вопрос и доложить о ходе проекта через три месяца.
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