В Уфе запланировано строительство многотопливной автозаправочной станции

Администрация города сдает в аренду участок площадью 11 839 квадратных метров для возведения объекта, сообщает сайт Newsbash.ru.



АЗС появится на Миловском шоссе, на земельном участке №52. Как указано на сайте Управления земельных и имущественных отношений, начальный размер ежегодной арендной платы составит 2 915 690 рублей. Земля сдается на 38 месяцев.Также среди лотов аукциона земли под строительство производственной базы на улице Производственная и административного здания по Сельской Богородской. Торги состоятся 7 июня по проспекту Октября, 56/3. Начало в 14:30.