В Уфе запланировано строительство многотопливной автозаправочной станции
Комментарии (0)
Загрузка...
Администрация города сдает в аренду участок площадью 11 839 квадратных метров для возведения объекта, сообщает сайт Newsbash.ru.
Также среди лотов аукциона земли под строительство производственной базы на улице Производственная и административного здания по Сельской Богородской. Торги состоятся 7 июня по проспекту Октября, 56/3. Начало в 14:30.
Читайте также
Общество
В Уфе за загрязнением атмосферного воздуха будет наблюдать специальный пост
Здравоохранение
В Уфе построят новый корпус роддома, т.к. имеющиеся сильно устарели
Экономика
В Уфе построят путепровод через железнодорожный переезд в поселке Зинино
Экономика
В Салавате на продажу выставили недвижимость и участки "Башавтотранса"
Происшествия
В Башкирии задержали бывшего министра земельных и имущественных отношений
Экономика
В Октябрьском районе Уфы запланировано строительство нового детского сада
Экономика
В Уфе запланировано строительство новой улицы
Здравоохранение
Под Уфой начато строительство детской амбулатории