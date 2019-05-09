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В Уфе запланировано строительство многотопливной автозаправочной станции

Добавлено: 09.05.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе запланировано строительство многотопливной автозаправочной станции

Администрация города сдает в аренду участок площадью 11 839 квадратных метров для возведения объекта, сообщает сайт Newsbash.ru.

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АЗС появится на Миловском шоссе, на земельном участке №52. Как указано на сайте Управления земельных и имущественных отношений, начальный размер ежегодной арендной платы составит 2 915 690 рублей. Земля сдается на 38 месяцев.

Также среди лотов аукциона земли под строительство производственной базы на улице Производственная и административного здания по Сельской Богородской. Торги состоятся 7 июня по проспекту Октября, 56/3. Начало в 14:30.

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