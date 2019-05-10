В Уфе подорожал один вид топлива и подешевел другой

В Уфе на заправках изменились цены. В начале недели уфимцы заметили, что горючее для дизельных автомобилей стало стоить дешевле на АЗС «Лукойл». А к концу недели цены снизились и на «Башнефти», сообщает сайт Newsbash.ru.



Теперь литр дизельного топлива здесь стоит 44 рубля 75 копеек – на 1 рубль и 50 копеек дешевле, чем было. Вместе с тем подорожал бензин арки АИ-98. Литр этого топлива обойдется уфимцам в 48 рублей 30 копеек – плюс 50 копеек. Напомним, последний раз цены на бензин менялись в январе. Динамику цен за прошлый год можно посмотреть здесь.