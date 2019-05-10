В Уфе подорожал один вид топлива и подешевел другой
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе на заправках изменились цены. В начале недели уфимцы заметили, что горючее для дизельных автомобилей стало стоить дешевле на АЗС «Лукойл». А к концу недели цены снизились и на «Башнефти», сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также
Экономика
Аналитики сообщили о копеечном снижении цен на бензин в России
Потребитель
На заправках «Лукойла» в Уфе выросли цены на все виды топлива
Экономика
В Башкирии цена на топливо может подняться на 1,7 процента
Экономика
В Уфе поползли вверх цены на дизтопливо
Общество
Стало известно, на сколько подорожают авиабилеты
Общество
Цены на бензин в Башкирии растут сильнее среднероссийских
Общество
Бензин подорожал рекордными темпами
Общество / Это интересно
В США продолжает дешеветь бензин