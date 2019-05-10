Предприниматель из Кугарчинского района намерен производить шоколадную пасту с медом

В ходе рабочей поездки в Кугарчинский район Радий Хабиров посетил производственную площадку предпринимателя из Мраково, который занимается пчеловодством. При поддержке Минсельхоза Башкирии Руслан Гумеров организовал кооператив, который объединил нескольких пчеловодов. Всего за 2018 год переработано более 60 тонн мёда, сообщает сайт Newsbash.ru.



Мы готовы выступить вашим главным потребителем.

В планах у бизнесмена – изготовление шоколадной пасты с мёдом и различными полезными добавками. По словам предпринимателя, этот продукт может стать востребованным в сфере школьного питания. В свою очередь, врио Главы республики сказал, что новую пасту могут внедрить в учебные заведения Башкирии.

Руслан Гумеров отметил, что для небольших предпринимателей сотрудничество с ритейлерами затруднительно. Для этого необходимо иметь собственную систему логистики. И выход из этой ситуации — создание центров для малого бизнеса, откуда товары уже будут поступать «сетевикам».



Радий Хабиров, врио Главы Башкирии:

Идея правильная. В конце мая мы проведём большую встречу с бизнес-сообществом. Приезжайте, обсудим это предложение.