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В Башкирии ямы на дорогах будут заделывать методом термопрофилирования

Добавлено: 14.05.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии ямы на дорогах будут заделывать методом термопрофилирования

Компания «Башкиравтодор» начинает ремонтировать ямы на дорогах и во дворах с применением метода термопрофилирования. Об этом врио главы Башкирии Радию Хабирову рассказал глава Госкомтранса региона Тимур Мухаметьянов, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам представителя ведомства, на сегодняшний день для ремонта ям в компании уже имеется шесть терморазогревателей. Они будут работать в ДРСУ Благовещенского, Стерлитамакского, Мишкинского, Белорецкого районов и Уфе.

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Термопрофилирование, или вторичная переработка асфальта, представляет собой капитальное восстановление устаревшего асфальтобетонного покрытия на месте укладки с помощью того же самого материала с добавлением вяжущих примесей, щебня, пластификаторов и других веществ. По сути, это термическая переработка старого асфальта в новый на месте ямы.

Отметим, что с начала года в Башкирии отремонтировали 348,5 тысячи ям на дорогах, из них 115,5 тысячи залатали в мае.

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