В Башкирии ямы на дорогах будут заделывать методом термопрофилирования
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Компания «Башкиравтодор» начинает ремонтировать ямы на дорогах и во дворах с применением метода термопрофилирования. Об этом врио главы Башкирии Радию Хабирову рассказал глава Госкомтранса региона Тимур Мухаметьянов, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам представителя ведомства, на сегодняшний день для ремонта ям в компании уже имеется шесть терморазогревателей. Они будут работать в ДРСУ Благовещенского, Стерлитамакского, Мишкинского, Белорецкого районов и Уфе.
Отметим, что с начала года в Башкирии отремонтировали 348,5 тысячи ям на дорогах, из них 115,5 тысячи залатали в мае.
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