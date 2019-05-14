В Башкирии ямы на дорогах будут заделывать методом термопрофилирования

Компания «Башкиравтодор» начинает ремонтировать ямы на дорогах и во дворах с применением метода термопрофилирования. Об этом врио главы Башкирии Радию Хабирову рассказал глава Госкомтранса региона Тимур Мухаметьянов, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам представителя ведомства, на сегодняшний день для ремонта ям в компании уже имеется шесть терморазогревателей. Они будут работать в ДРСУ Благовещенского, Стерлитамакского, Мишкинского, Белорецкого районов и Уфе.

Термопрофилирование, или вторичная переработка асфальта, представляет собой капитальное восстановление устаревшего асфальтобетонного покрытия на месте укладки с помощью того же самого материала с добавлением вяжущих примесей, щебня, пластификаторов и других веществ. По сути, это термическая переработка старого асфальта в новый на месте ямы.Отметим, что с начала года в Башкирии отремонтировали 348,5 тысячи ям на дорогах, из них 115,5 тысячи залатали в мае.