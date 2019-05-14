В Башкирии на освещение трассы Уфа — Оренбург потратят более 1 млрд рублей
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии на освещение трассы Уфа — Оренбург потратят более миллиарда рублей. Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» опубликовало на сайте госзакупок две заявки на проведение работ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Трассы в Башкирии отремонтируют по новой технологии
Читайте также
Экономика
В Уфе построят новую дорогу - продолжение улицы Летчиков
Экономика
В Башкирии ремонт Бирского тракта обойдется кругленькую сумму
Экономика
В Башкирии на строительство и реконструкцию дорог с 2019 по 2021 год потратят более 50 млрд рублей
Экономика
В Мечетлинском и Баймакском районах построят мосты за 143 млн рублей
Экономика
На содержание автодорог в трех районах Башкирии направят 276,3 млн рублей
Общество
В Белорецке реконструкцию стадиона завершат к октябрю 2018 года
Общество
Трассы в Башкирии отремонтируют по новой технологии
Общество
В Башкирии очистят дно рек Белая и Большой Инзер