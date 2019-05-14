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В Башкирии на освещение трассы Уфа — Оренбург потратят более 1 млрд рублей

Добавлено: 14.05.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии на освещение трассы Уфа — Оренбург потратят более 1 млрд рублей

В Башкирии на освещение трассы Уфа — Оренбург потратят более миллиарда рублей. Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» опубликовало на сайте госзакупок две заявки на проведение работ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Единственным участником торгов стало ООО «Стройблоктехнология». Как указано в техническом задании, компании предстоит организовать освещение двух участков — протяженностью 35,57 и 43,29 километра. Стоимость работ оценивается в 483,91 и 666,51 млн рублей соответственно.По контракту работы необходимо завершить до 30 сентября 2020 года.

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