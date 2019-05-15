В Башкирии размер пособия по безработице составил в апреле 5 909 рублей
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Средний размер пособия по безработице в Башкирии составил в апреле 5 909 рублей, или 63,1% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Об этом сообщили в республиканском Минтруде.
«Доля получателей пособия по безработице в минимальном размере составила в регионе 38%, максимальном — 33,9%», — сообщила пресс-секретарь ведомства Роза Кузьменко.
По последним данным, численность безработных в Башкирии в соответствии со стандартами Международной организации труда составляет 87,1 тысячи человек. Из них почти 24 тысячи — официально зарегистрированные безработные.
Численность экономически активного населения в республике по данным выборочных обследований рабочей силы за ноябрь 2018 — февраль 2019 года превышает 1,9 млн человек.
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