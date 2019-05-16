Башкирский мед начнут поставлять на прилавки Азербайджана
Комментарии (0)
Загрузка...
Башкирский мед и полезные завтраки из пророщенных злаков, которые производят у нас в регионе, могут начать экспортировать в Азербайджан. Накануне в Баку состоялась выставка «Пищевая промышленность», где представители Башкирии показали уникальные продукты. Теперь прилавки азербайджанских супермаркетов могут пополнить наши товары. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с представленной заместителем министра сельского хозяйства РБ Юрием Лысовым продукцией, среди которой были мясо «Халяль», крем-мед и косметические товары из него, натуральная пастила, коктейли и продукты из талкана.Коллективный стенд башкирских предпринимателей привлек внимание, её осмотрели министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, Торговый представитель России в Азербайджане Эльдар Тлябичев, представители лидирующей компании страны в сфере производства продовольственных товаров, торговли и сельского хозяйства «Азерсун холдинг» взяли образцы крема-мёда и меда цветочного.
Читайте также
Политика
Башсельхозтехника подписала с Беларусью договор о производственно-техническом сотрудничестве
Общество
В Башкирии пройдет съезд пчеловодов
Политика
Радий Хабиров поручил разобраться с отсутствием управлений сельского хозяйства в некоторых районах
Экономика
«Башкирский аул» вскоре может появиться в Китае
Общество
В Башкирии наградили 45 многодетных матерей
Общество
В Башкирии назначили первого замминистра сельского хозяйства
Экономика
В Башкирии с 2015 года вступают в силу требования техрегламента ТС на мясо и мясную продукцию
Общество / Потребитель
В России возник дефицит соли