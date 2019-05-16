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Башкирский мед начнут поставлять на прилавки Азербайджана

Добавлено: 16.05.19
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Рубрика: Экономика
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Башкирский мед начнут поставлять на прилавки Азербайджана

Башкирский мед и полезные завтраки из пророщенных злаков, которые производят у нас в регионе, могут начать экспортировать в Азербайджан. Накануне в Баку состоялась выставка «Пищевая промышленность», где представители Башкирии показали уникальные продукты. Теперь прилавки азербайджанских супермаркетов могут пополнить наши товары. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с представленной заместителем министра сельского хозяйства РБ Юрием Лысовым продукцией, среди которой были мясо «Халяль», крем-мед и косметические товары из него, натуральная пастила, коктейли и продукты из талкана.

Коллективный стенд башкирских предпринимателей привлек внимание, её осмотрели министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, Торговый представитель России в Азербайджане Эльдар Тлябичев, представители лидирующей компании страны в сфере производства продовольственных товаров, торговли и сельского хозяйства «Азерсун холдинг» взяли образцы крема-мёда и меда цветочного.

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