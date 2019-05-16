В Башкирии взысканием налоговых долгов займется Долговой центр

Башкирия — один из девяти регионов, где созданы первые специализированные инспекции по взысканию налоговой задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает сайт Newsbash.ru.



Функции Долгового центра в республике будет выполнять межрайонная ИФНС России №4 по РБ, сообщили в пресс-службе республиканской налоговой инспекции.

— Основная задача Долгового центра — повышение эффективности взыскания налоговой задолженности путем перехода к стратегии управления долгом, направленной на предупреждение образования долга, побуждение его погашения, — прокомментировали в ведомстве.

Долговой центр будет выявлять недобросовестных налогоплательщиков, применяющих схемы уклонения от уплаты налогов, пресекать незаконное сокрытие активов.

— Создание Долгового центра не предполагает воздействия на добросовестных налогоплательщиков. Порядок уплаты налоговых платежей, в том числе в счет погашения задолженности, не изменяется, — пояснили в УФНС России по Республике Башкортостан.