Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Ишимбайском районе открыли мусоросортировочный комплекс

В Ишимбайском районе открыли мусоросортировочный комплекс

Добавлено: 16.05.19
Просмотров: 73
Рубрика: Экономика
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ишимбайском районе открыли мусоросортировочный комплекс

16 мая в Ишимбайском районе Башкирии состоялось официальное открытие самого крупного в регионе мусоросортировочного комплекса «Эко-Сити». В нем приняли участие руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, замминистра экологии РБ Нияз Фазылов, и.о. главы администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, гендиректор компании «Эко-Сити» Семен Земсков, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Благоварском районе запланировано строительство мусоросортировочного комплекса

Читайте также:

В Благоварском районе запланировано строительство мусоросортировочного комплекса
Уже сегодня работающий мусоросортировочный комплекс «Эко-Сити» готов принимать 200 тысяч тонн отходов в год. В него вложено 600 млн рублей инвестиций. На данный момент сюда поступают твердые коммунальные из городов Ишимбай, Стерлитамак, Салават и прилегающих районов.

Гости ознакомились с работой сортировочного комплекса. На въезде в комплекс установлен весовой контроль для точного определения количества ввозимых отходов. Мусор сортируется на двух линиях. Из общей массы извлекаются более 30 полезных фракций: основные — это пластик, полиэтилен, картон, стекло. Вторсырьё направляется на перерабатывающие заводы. Несортируемый мусор прессуется на высокотехнологичном оборудовании плотностью тысячу килограммов на кубометр. Прессованные «хвосты» ТКО укладываются на полигоне слоями. Крупногабаритные отходы измельчают на мобильном шредере.

Таким образом, технологии, используемые на мусоросортировочном комплексе, позволяют до 10 раз уменьшить объём отходов, размещаемых на полигоне.

Кроме этого, сегодня здесь впервые запустили установку по сепарированию органических отходов, которые составляют почти половину всех выбрасываемых ТКО. Валковой сепаратор установлен в начале сортировочной линии. Уже на первом этапе сортировки он методом механического обработки отбирает из поступаемых отходов органику — пищевой и растительный мусор, а полезные отходы, подлежащие ручной сортировке подает на сортировочный конвейер.

«Данная установка — большой шаг для нашего комплекса. Он позволит улучшить сортировку на линиях и увеличит количество отобранного вторсырья. То есть теперь работникам будет проще и эффективнее отбирать полезные фракции, — рассказал гендиректор компании «Эко-Сити» Семен Земсков. — В будущем, из органики мы планируем производить компост. На данный момент на территории комплекса проектируется земельный участок для строительства цеха по компостированию отходов. Запустить его «Эко-Сити» планирует до конца 2020 года. Благодаря этому до 30% от общего объема отходов будет превращаться в компост. Компост может использоваться для рекультивации полигонов, отработавших свой срок, также его можно реализовывать дорожным службам — для обсыпки и строительства дорог».

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Районам Башкирии для реализации вывоза мусора необходимо 30 тысяч мусорных контейнеров
ЖКХ
Районам Башкирии для реализации вывоза мусора необходимо 30 тысяч мусорных контейнеров
В Благоварском районе запланировано строительство мусоросортировочного комплекса
Экономика
В Благоварском районе запланировано строительство мусоросортировочного комплекса
В Уфе третий месяц не работает единственный в городе мусоросортировочный завод
ЖКХ
В Уфе третий месяц не работает единственный в городе мусоросортировочный завод
Радий Хабиров подписал соглашение о строительстве животноводческого комплекса в Ермекеевском районе
Экономика
Радий Хабиров подписал соглашение о строительстве животноводческого комплекса в Ермекеевском районе
В России появится единый мусорный оператор
ЖКХ
В России появится единый мусорный оператор
В Башкирии из мусора планируют производить пластик и альтернативное топливо
Экономика
В Башкирии из мусора планируют производить пластик и альтернативное топливо
В Ишимбае обсудят вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами
ЖКХ
В Ишимбае обсудят вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами
В Давлекановском районе появится комплекс по переработке вторичных ресурсов
Экономика
В Давлекановском районе появится комплекс по переработке вторичных ресурсов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: