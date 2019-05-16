В Ишимбайском районе открыли мусоросортировочный комплекс

16 мая в Ишимбайском районе Башкирии состоялось официальное открытие самого крупного в регионе мусоросортировочного комплекса «Эко-Сити». В нем приняли участие руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, замминистра экологии РБ Нияз Фазылов, и.о. главы администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, гендиректор компании «Эко-Сити» Семен Земсков, сообщает сайт Newsbash.ru.

Уже сегодня работающий мусоросортировочный комплекс «Эко-Сити» готов принимать 200 тысяч тонн отходов в год. В него вложено 600 млн рублей инвестиций. На данный момент сюда поступают твердые коммунальные из городов Ишимбай, Стерлитамак, Салават и прилегающих районов.Гости ознакомились с работой сортировочного комплекса. На въезде в комплекс установлен весовой контроль для точного определения количества ввозимых отходов. Мусор сортируется на двух линиях. Из общей массы извлекаются более 30 полезных фракций: основные — это пластик, полиэтилен, картон, стекло. Вторсырьё направляется на перерабатывающие заводы. Несортируемый мусор прессуется на высокотехнологичном оборудовании плотностью тысячу килограммов на кубометр. Прессованные «хвосты» ТКО укладываются на полигоне слоями. Крупногабаритные отходы измельчают на мобильном шредере.

Таким образом, технологии, используемые на мусоросортировочном комплексе, позволяют до 10 раз уменьшить объём отходов, размещаемых на полигоне.



Кроме этого, сегодня здесь впервые запустили установку по сепарированию органических отходов, которые составляют почти половину всех выбрасываемых ТКО. Валковой сепаратор установлен в начале сортировочной линии. Уже на первом этапе сортировки он методом механического обработки отбирает из поступаемых отходов органику — пищевой и растительный мусор, а полезные отходы, подлежащие ручной сортировке подает на сортировочный конвейер.

«Данная установка — большой шаг для нашего комплекса. Он позволит улучшить сортировку на линиях и увеличит количество отобранного вторсырья. То есть теперь работникам будет проще и эффективнее отбирать полезные фракции, — рассказал гендиректор компании «Эко-Сити» Семен Земсков. — В будущем, из органики мы планируем производить компост. На данный момент на территории комплекса проектируется земельный участок для строительства цеха по компостированию отходов. Запустить его «Эко-Сити» планирует до конца 2020 года. Благодаря этому до 30% от общего объема отходов будет превращаться в компост. Компост может использоваться для рекультивации полигонов, отработавших свой срок, также его можно реализовывать дорожным службам — для обсыпки и строительства дорог».