Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии могут углубить дно реки Белой для поставки зерна в Иран, Турцию и Прибалтику

В Башкирии могут углубить дно реки Белой для поставки зерна в Иран, Турцию и Прибалтику

Добавлено: 18.05.19
Просмотров: 99
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии могут углубить дно реки Белой для поставки зерна в Иран, Турцию и Прибалтику

Башкирия планирует экспортировать зерновую культуру в страны зарубежья речным путем с помощью большегрузных судов. Инвестор заявил о готовности поставлять зерно в страны Прибалтики, Иран и Турцию. Но для этого частной компании необходимо углубить дно реки Белой. Об этом на совещании в формате «Инвестчас» сообщил представитель ООО «Илишевский элеватор» Михаил Телегин, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

Предприниматель попросил у врио главы Башкири госсподдержки в размере 25 млн рублей. Данные средства необходимы для расчистки и углубления реки Белой с трех до четырех метров от деревни Груздевка Илишевского района республики до деревни Азякуль Актанышского района Татарстана. Протяженность составит 23 км.

Радий Хабиров распорядился выделить средства на проведения работ и приступить к ним 24 мая 2019 года.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В районах Башкирии каждый четверг будут проходить муниципальные «Инвестчасы»
Политика
В районах Башкирии каждый четверг будут проходить муниципальные «Инвестчасы»
В Башкортостане на освещение муниципалитетов планируют затратить 648 млн руб
Экономика
В Башкортостане на освещение муниципалитетов планируют затратить 648 млн руб
В Бирском районе открылась автомобильная ледовая переправа
Общество
В Бирском районе открылась автомобильная ледовая переправа
Архитекторы России показали как может выглядеть набережная в Уфе
Это интересно
Архитекторы России показали как может выглядеть набережная в Уфе
Заместитель Премьер – министра Правительства Башкирии Андрей Трухан, ушел на больничный
Политика
Заместитель Премьер – министра Правительства Башкирии Андрей Трухан, ушел на больничный
В Уфе новый причал принял первый пассажирский теплоход
Общество
В Уфе новый причал принял первый пассажирский теплоход
В Башкирии очистят дно рек Белая и Большой Инзер
Общество
В Башкирии очистят дно рек Белая и Большой Инзер
Рустэм Хамитов ознакомился с ходом реконструкции набережной реки Белой
Общество
Рустэм Хамитов ознакомился с ходом реконструкции набережной реки Белой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: