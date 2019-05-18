В Башкирии могут углубить дно реки Белой для поставки зерна в Иран, Турцию и Прибалтику

Башкирия планирует экспортировать зерновую культуру в страны зарубежья речным путем с помощью большегрузных судов. Инвестор заявил о готовности поставлять зерно в страны Прибалтики, Иран и Турцию. Но для этого частной компании необходимо углубить дно реки Белой. Об этом на совещании в формате «Инвестчас» сообщил представитель ООО «Илишевский элеватор» Михаил Телегин, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.





Предприниматель попросил у врио главы Башкири госсподдержки в размере 25 млн рублей. Данные средства необходимы для расчистки и углубления реки Белой с трех до четырех метров от деревни Груздевка Илишевского района республики до деревни Азякуль Актанышского района Татарстана. Протяженность составит 23 км.



Радий Хабиров распорядился выделить средства на проведения работ и приступить к ним 24 мая 2019 года.