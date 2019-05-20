В Башкирии озвучили главные предприятия-должники по заработной плате

На 1 мая совокупная сумма долгов по зарплате в Башкирии составила более 582 млн рублей. Об этом на сегодняшней оперативке в правительстве РБ рассказала глава Гострудинспекции республики Татьяна Астрелина, сообщает сайт Newsbash.ru.



По ее словам, на 1 января 2019 года общий долг составлял 560 млн рублей.Как отметила Астрелина, большая часть долгов сейчас «висит» на предприятиях, находящихся в процедуре банкротства. По состоянию на 1 мая на них приходилось более 370 млн рублей, или 65% от общей суммы долга. По словам главы Гострудинспекции, ведомство намерено «отрабатывать» возврат долгов с главами муниципалитетов.

Астрелина также перечислила основных должников. Это, в частности, ООО «Энерготехсервис», ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод», ООО «Башкирский текстильный комбинат», ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания», ОАО «Белсталь», ООО «Уфа-АвтоВаз», ООО «Энергоинновация», ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури», АО «Амзинский лесокомбинат», ООО СТ «Метако», ООО «Приволжэнерго», ООО «Компания "Нефтехимпромсервис"», ООО «Нефтепроводмеханизация», ООО «Ордена Ленина трест "Нефтепроводмонтаж"».