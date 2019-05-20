Как в Башкирии получить компенсацию за детские сады
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Депутаты Госсобрания Башкирии планируют узаконить компенсацию за детские сады всем семьям, независимо от уровня дохода. Данный законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Курултая. Парламентарии предлагают закрепить поправки на постоянной основе, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«В целях поддержки родителей, чьи дети посещают детские сады, в республике установлены компенсации платы за них. Право на них закреплено за семьями со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину полуторакратного прожиточного минимума. Парламент республики уже дважды принимал законы, отменяющие норму о критерии нуждаемости. Таким образом, по факту все семьи, в которых дети посещают детские сады, сегодня получают компенсации в полном объеме, независимо от уровня дохода. Однако это временная норма, устанавливающаяся на год. Новым же законопроектом предлагается сделать ее постоянной», – прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.
По мнению Константина Толкачева, принятие соответствующего закона позволит повысить охват детей дошкольным образованием, улучшить демографическую ситуацию.
«Мы хотим, чтобы люди были уверены в ней, знали, что она им гарантирована», - заявил он.В случае принятия новый закон вступит в силу с января 2020 года. В текущем году компенсации всем семьям предоставляются в полном объеме по принятому ранее Государственным Собранием закону, приостанавливающему действие критерия нуждаемости до конца 2019 года.
Как получить компенсацию?
Объем компенсаций зависит от числа детей, посещающих детские сады. За первого ребенка он предоставляется в размере не менее 20 процентов средней платы, за второго – не менее 50 процентов, за третьего и последующих – не менее 70 процентов. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается Министерством образования республики.
Для того чтобы получить компенсацию нужно собрать необходимый пакет документов:
- Заявление. В бумаге необходимо проинформировать руководство дошкольного учреждения о желании получить выплату.
- Паспорт заявителя. Необходима копия документа. Если по каким-либо причинам гражданин не может предоставить документы, разрешается заменить его иным удостоверением личности.
- Бумага, подтверждающая место жительства заявителя.
- Свидетельство о рождении ребенка. Необходима копия документа. Если денежные средства хочет получить опекун или попечитель, потребуется предоставить копию договора о передаче несовершеннолетнего гражданина на воспитание в семью. Бумагу может заменить выписка из решения органа опеки.
- Копию квитанции, подтверждающую внесение родительской платы в детский сад.
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