Правительство Башкирии усилит свою охрану на сумму 23 млн рублей

Правительство республики выделило из бюджета 22,9 миллионов рублей на усиление охраны. Средства до 2020 года распределят на установку 21 поста охраны, 16 из которых будут работать, не взирая на праздничные и выходные дни, сообщает сайт Newsbash.ru.





Планируется обеспечить безопасность сотрудников Министерства финансов, промышленной и инновационной политики, а также в здании Государственного собрания – Курултая РБ. Отдельно отмечается, что у работников охраны будет разрешение на огнестрельное оружие.



Победителя тендера определят 24 июня. Самым важным показателем в конкурсе будет квалификация предприятия. Ранее, в 2018-2019 годах, обеспечением безопасности занималась «Центурион лонге» – организация Наили Гафаровой и Андрея Борисова.