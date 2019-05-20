Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Правительство Башкирии усилит свою охрану на сумму 23 млн рублей

Правительство Башкирии усилит свою охрану на сумму 23 млн рублей

Добавлено: 20.05.19
Просмотров: 63
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
Правительство Башкирии усилит свою охрану на сумму 23 млн рублей

Правительство республики выделило из бюджета 22,9 миллионов рублей на усиление охраны. Средства до 2020 года распределят на установку 21 поста охраны, 16 из которых будут работать, не взирая на праздничные и выходные дни, сообщает сайт Newsbash.ru.

Планируется обеспечить безопасность сотрудников Министерства финансов, промышленной и инновационной политики, а также в здании Государственного собрания – Курултая РБ. Отдельно отмечается, что у работников охраны будет разрешение на огнестрельное оружие.

Победителя тендера определят 24 июня. Самым важным показателем в конкурсе будет квалификация предприятия. Ранее, в 2018-2019 годах, обеспечением безопасности занималась «Центурион лонге» – организация Наили Гафаровой и Андрея Борисова.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
На реализацию программы "Башкирские дворики" из бюджета Башкирии выделят 1,7 млрд рублей
Экономика
На реализацию программы "Башкирские дворики" из бюджета Башкирии выделят 1,7 млрд рублей
В Стерлитамаке за охрану учебных заведений родители школьников платят из своего кармана
Общество
В Стерлитамаке за охрану учебных заведений родители школьников платят из своего кармана
Гострудинспекция: в «Башкиравтодоре» обнаружили большое количество нарушений охраны труда
Человек и закон
Гострудинспекция: в «Башкиравтодоре» обнаружили большое количество нарушений охраны труда
В Туймазинском районе появится футбольное поле с искусственным покрытием
Спорт
В Туймазинском районе появится футбольное поле с искусственным покрытием
На содержание автодорог в трех районах Башкирии направят 276,3 млн рублей
Экономика
На содержание автодорог в трех районах Башкирии направят 276,3 млн рублей
В Башкирии аграриям на приобретение ГСМ выделят 177 млн рублей
Общество
В Башкирии аграриям на приобретение ГСМ выделят 177 млн рублей
На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей
Образование
На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей
Набережную Уфы будет охранять специально созданная организация
Общество
Набережную Уфы будет охранять специально созданная организация
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: