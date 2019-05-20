Правительство Башкирии усилит свою охрану на сумму 23 млн рублей
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Правительство республики выделило из бюджета 22,9 миллионов рублей на усиление охраны. Средства до 2020 года распределят на установку 21 поста охраны, 16 из которых будут работать, не взирая на праздничные и выходные дни, сообщает сайт Newsbash.ru.
Планируется обеспечить безопасность сотрудников Министерства финансов, промышленной и инновационной политики, а также в здании Государственного собрания – Курултая РБ. Отдельно отмечается, что у работников охраны будет разрешение на огнестрельное оружие.
Победителя тендера определят 24 июня. Самым важным показателем в конкурсе будет квалификация предприятия. Ранее, в 2018-2019 годах, обеспечением безопасности занималась «Центурион лонге» – организация Наили Гафаровой и Андрея Борисова.
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