Строительство моста в Караидели планируют завершить в октябре 2019 года

Мост через реку Уфу в райцентре Караидель планируется достроить в октябре текущего года, сообщил на оперативном совещании в правительстве руководитель Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов. В этом же году будут введены в эксплуатацию 10 км трассы Бирск – Тастуба – Сатка, частью которого является мост, сообщает сайт Newsbash.ru.







«В апреле специалисты московского НИИ мостов и гидротехнических сооружений провели испытание караидельского моста и вынесли положительное заключение, — проинформировал Тимур Мухаметьянов. — Его строительство имеет большое значение для местных жителей — он обеспечит круглогодичное транспортное сообщение с районным центром».

Остальные 61 км реконструируемой дороги будут достроены в 2022 году. Дорога сделает северо-восток региона и в целом регион логистически привлекательными, отметил глава Гостранса. Реализация этих проектов кардинально изменит транспортное сообщение. Трасса соединит северо-восток с центром Башкирии. Частично разгрузятся трассы М-7 и М-5. Жителям севера республики станет намного проще выехать в сторону Челябинской и Свердловской областей. В перспективе эта дорога станет частью федерального маршрута Екатеринбург – Казань.Стоимость проекта сейчас оценивается в 4,1 млрд рублей.