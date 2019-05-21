Строительство моста в Караидели планируют завершить в октябре 2019 года
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Мост через реку Уфу в райцентре Караидель планируется достроить в октябре текущего года, сообщил на оперативном совещании в правительстве руководитель Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов. В этом же году будут введены в эксплуатацию 10 км трассы Бирск – Тастуба – Сатка, частью которого является мост, сообщает сайт Newsbash.ru.
«В апреле специалисты московского НИИ мостов и гидротехнических сооружений провели испытание караидельского моста и вынесли положительное заключение, — проинформировал Тимур Мухаметьянов. — Его строительство имеет большое значение для местных жителей — он обеспечит круглогодичное транспортное сообщение с районным центром».
Стоимость проекта сейчас оценивается в 4,1 млрд рублей.
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