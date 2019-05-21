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Строительство моста в Караидели планируют завершить в октябре 2019 года

Добавлено: 21.05.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Караидельский район
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Строительство моста в Караидели планируют завершить в октябре 2019 года

Мост через реку Уфу в райцентре Караидель планируется достроить в октябре текущего года, сообщил на оперативном совещании в правительстве руководитель Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов. В этом же году будут введены в эксплуатацию 10 км трассы Бирск – Тастуба – Сатка, частью которого является мост, сообщает сайт Newsbash.ru.


«В апреле специалисты московского НИИ мостов и гидротехнических сооружений провели испытание караидельского моста и вынесли положительное заключение, — проинформировал Тимур Мухаметьянов. — Его строительство имеет большое значение для местных жителей — он обеспечит круглогодичное транспортное сообщение с районным центром».
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Остальные 61 км реконструируемой дороги будут достроены в 2022 году. Дорога сделает северо-восток региона и в целом регион логистически привлекательными, отметил глава Гостранса. Реализация этих проектов кардинально изменит транспортное сообщение. Трасса соединит северо-восток с центром Башкирии. Частично разгрузятся трассы М-7 и М-5. Жителям севера республики станет намного проще выехать в сторону Челябинской и Свердловской областей. В перспективе эта дорога станет частью федерального маршрута Екатеринбург – Казань.

Стоимость проекта сейчас оценивается в 4,1 млрд рублей.

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