Минтруд России намерен увеличить МРОТ
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Минимальный размер оплаты труда россиян будет увеличен в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года. Об этом 20 мая на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России сообщил глава Минтруда Максим Топилин, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«С 1 января 2021 года корзина будет пересмотрена в большую сторону. В связи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен. И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы», — передает ТАСС слова министра.Максим Топилин также отметил, что правительство продолжает «очень жестко контролировать» субъекты РФ в этом направлении.
Напомним, в декабре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума — 11 280 рублей — с начала 2019 года.
В соответствии с действующим законодательством, ежегодно начиная с 1 января МРОТ должен устанавливаться федеральным законом в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года.
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