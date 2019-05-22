Предпринимателям Башкирии компенсируют затраты на экспорт товаров за рубеж

Временно исполняющий обязанности Башкортостана Радий Хабиров подписал постановление о предоставлении субсидий объектам малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить компенсацию средств, потраченных на транспортировку пилотных партий продукции за рубеж, сообщает сайт Newsbash.ru.



Меры приняты в рамках проведения нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Развитие экспорта в РБ». Так, компании смогут получить до одного миллиона рублей компенсации на экспорт, а размер возмещения по пилотным партиям товара составит до 500 тысяч рублей.