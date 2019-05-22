Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Предпринимателям Башкирии компенсируют затраты на экспорт товаров за рубеж

Предпринимателям Башкирии компенсируют затраты на экспорт товаров за рубеж

Добавлено: 22.05.19
Просмотров: 127
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
Предпринимателям Башкирии компенсируют затраты на экспорт товаров за рубеж

Временно исполняющий обязанности Башкортостана Радий Хабиров подписал постановление о предоставлении субсидий объектам малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить компенсацию средств, потраченных на транспортировку пилотных партий продукции за рубеж, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии намерены увеличить экспорт в Китай животноводческой и растениеводческой продукции

Читайте также:

В Башкирии намерены увеличить экспорт в Китай животноводческой и растениеводческой продукции
Меры приняты в рамках проведения нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Развитие экспорта в РБ». Так, компании смогут получить до одного миллиона рублей компенсации на экспорт, а размер возмещения по пилотным партиям товара составит до 500 тысяч рублей.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии утвердили порядок выплаты 1 млн рублей медработникам
Политика
В Башкирии утвердили порядок выплаты 1 млн рублей медработникам
Жители Башкирии смогут компенсировать покупку ТВ-приставки через МФЦ
Экономика
Жители Башкирии смогут компенсировать покупку ТВ-приставки через МФЦ
В Башкирии намерены увеличить экспорт в Китай животноводческой и растениеводческой продукции
Общество
В Башкирии намерены увеличить экспорт в Китай животноводческой и растениеводческой продукции
Стала известна максимальная плата родителей за детский сад в Башкирии
Экономика
Стала известна максимальная плата родителей за детский сад в Башкирии
Радий Хабиров подписал указ об учреждении денежных грантов молодым ученым
Образование
Радий Хабиров подписал указ об учреждении денежных грантов молодым ученым
Предпринимателей пенсионного возраста освободят от взносов в ПФР
Человек и закон
Предпринимателей пенсионного возраста освободят от взносов в ПФР
В Сибае на форуме «Зауралье-2018» обсудят вопросы поддержки экспорта
Общество
В Сибае на форуме «Зауралье-2018» обсудят вопросы поддержки экспорта
Размер декретных для работающих россиянок вырастет до 282 тысяч рублей
Общество
Размер декретных для работающих россиянок вырастет до 282 тысяч рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: