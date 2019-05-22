Предпринимателям Башкирии компенсируют затраты на экспорт товаров за рубеж
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Временно исполняющий обязанности Башкортостана Радий Хабиров подписал постановление о предоставлении субсидий объектам малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить компенсацию средств, потраченных на транспортировку пилотных партий продукции за рубеж, сообщает сайт Newsbash.ru.
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