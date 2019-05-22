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Мед из Башкирии начнут поставлять в Финляндию в обмен на сельхозтехнику

Добавлено: 22.05.19
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Рубрика: Экономика
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Мед из Башкирии начнут поставлять в Финляндию в обмен на сельхозтехнику

Башкирия и Финляндия планируют расширить взаимовыгодное сотрудничество в экономической, социальной и гуманитарной сферах. В частности, речь идет о поставках в эту страну башкирского меда и других местных продукций в обмен на финскую сельхозтехнику, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Этот вопрос обсуждали накануне в правительстве республики врио главы Башкирии и посол Финляндии в России Микко Хаутала. На этой встрече руководитель республики заявил, что Башкирия готова расширять сотрудничество с северной страной, а именно, что аграрии республики готовы поставлять в Финляндию свою сельхозпродукцию. Взамен Башкирия намерена приобрести зарубежную технику для аграриев и организовать в республике центры по сборке и обслуживанию финской сельхозтехники.

Посол Финляндии подчеркнул, что данную идею северная страна всячески поддержит точно так же, как и приобретение Башкирией многофункциональной коммунальной техники для муниципалитетов и обмен опытом в проведении «мусорной реформы».


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