Мед из Башкирии начнут поставлять в Финляндию в обмен на сельхозтехнику
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Башкирия и Финляндия планируют расширить взаимовыгодное сотрудничество в экономической, социальной и гуманитарной сферах. В частности, речь идет о поставках в эту страну башкирского меда и других местных продукций в обмен на финскую сельхозтехнику, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Посол Финляндии подчеркнул, что данную идею северная страна всячески поддержит точно так же, как и приобретение Башкирией многофункциональной коммунальной техники для муниципалитетов и обмен опытом в проведении «мусорной реформы».
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