Радий Хабиров представил сайт для инвесторов

В Башкирии для потенциальных инвесторов запустили специальный сайт. Портал investrb.ru презентовал врио главы республики Радий Хабиров, в социальных сетях он лично объяснил, как им пользоваться, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Там (на сайте – прим.ред.) собрана информация о поддержке предпринимателей, которая раньше пылилась по углам 20-ти сайтов различных ведомств и в которой я сам несколько месяцев пытался разобраться. Теперь все просто и понятно: как попасть на Инвестчас, как получить льготы, субсидию, землю и т.п.», – пишет Хабиров.