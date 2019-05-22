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Радий Хабиров представил сайт для инвесторов

Добавлено: 22.05.19
Просмотров: 103
Рубрика: Экономика
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Радий Хабиров представил сайт для инвесторов

В Башкирии для потенциальных инвесторов запустили специальный сайт. Портал investrb.ru презентовал врио главы республики Радий Хабиров, в социальных сетях он лично объяснил, как им пользоваться, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Там (на сайте – прим.ред.) собрана информация о поддержке предпринимателей, которая раньше пылилась по углам 20-ти сайтов различных ведомств и в которой я сам несколько месяцев пытался разобраться. Теперь все просто и понятно: как попасть на Инвестчас, как получить льготы, субсидию, землю и т.п.», – пишет Хабиров.

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