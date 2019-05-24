Ипотека в Башкирии стала доступна для жителей по рекордной ставке
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В Госкомитете республики по строительству и архитектуры сообщили, что для жителей Башкирии доступна рекордная ставка по ипотеке. Ее размер составляет 5,5 процентов годовых, уточняется в пресс-релизе, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сообщается, что ипотека под таким процентом доступна для участников программы жилстройсбережений, запущенной в рамках проекта «Жилье и городская среда» и региональный проект «Ипотека Республики Башкортостан». Практические договоренности, сообщили в комитете, достигнуты с «Банком Уралсиб».
«Банком Уралсиб принято решение об установлении с 27 мая текущего года для граждан, открывающих накопительные вклады на 6 лет, ставки по ипотечному кредиту в размере 5,5 процентов годовых (ранее было 6 процентов), а для вкладов на 5 лет - 6 процентов годовых (ранее было 7 процентов)», – отметил руководитель дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ Башкирии Евгений Декатов.Проект по внедрению системы жилищных строительных сбережений реализуется в Башкирии с середины 2017 года. Участники программы получают кредиты на улучшение жилищных условий по льготной процентной ставке.
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