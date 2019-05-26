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В Уфе этим летом заработает автодорога вдоль реки Белой

Добавлено: 26.05.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе этим летом заработает автодорога вдоль реки Белой

Этим летом в Уфе заработает автодорога, которая пройдет вдоль новой набережной на реке Белой. Пока строители завершили первый участок трассы от памятника Салавата Юлаева до бассейна «Юность», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Возведение второго участка - до бельского моста в створе улицы Воровского, планируется закончить к июлю этого года. По мнению временно исполняющего обязанности главы Башкирии Радия Хабирова, «если здесь грамотно обеспечить парковочные пространства, организовать дорожное движение, то помимо набережной мы получим серьёзную транзитную линию».На минувшей неделе глава РБ провел совещание с чиновниками мэрии Уфы и строителями набережной по благоустройству территории и созданию необходимой инфраструктуры.

Напомним, набережная протяженностью пять километров будет выполнять сразу несколько функций - не только укреплять берега реки Белой, но и станет одним из главных прогулочных и развлекательных центров Уфы. Планируется, что в будущем здесь возведут капитальное здание - павильон для проведения общественных мероприятий с эксплуатируемой кровлей, три открытых летних кафе, а также предприятие общественного питания. Кроме того, появятся деревянные навесы в зонах отдыха, остановочные павильоны и даже фуникулер. На верхнем уровне набережной проложат велосипедные и беговые дорожки со специальным покрытием.

Первую очередь гидротехнических сооружений и дорогу от памятника Салавата Юлаева до бассейна «Юность» уже завершили, ввод второго участка - до моста через Белую планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года. Также до конца 2019 года специалисты завершат возведение третьей и четвертой очередей сооружений на участке от монумента Дружбы до поворота на Бельскую улицу.

- У меня были сомнения по дороге, - сказал на совещании г-н Хабиров. - Я опасался, что если мы сделаем её проездной, и она станет частью транспортной системы, то превратится по сути в серьёзную транспортную артерию и «убьёт» набережную. Но сейчас мы посмотрели, тут довольно широкая зона.
Главное, считает глава РБ, наладить удобное для всех движение.
- Если грамотно обеспечить парковочные пространства, организовать дорожное движение, то помимо набережной мы получим серьёзную транзитную линию, - сообщил он. - Это очень важно.
При этом, руководитель республики отметил, что пока идет стройка, уфимцы и гости города уже должны иметь возможность пользоваться набережной.


– Работы ещё очень много, но мы сегмент за сегментом будем открывать, благоустраивать и запускать, - отметил он. - Не будет такого, что мы ленточку перерезали, и вся набережная в пять километров открылась. Понятно, что это определённые неудобства, но такова сама структура работы.
Как полагает Радий Фаритович, власти «уже сейчас должны начать думать о содержании: что здесь будет, какая активность» и позаботится об инфраструктуре.
- Жители ждут набережную, - считает Радий Хабиров. - Однозначно, это очень нужный объект. Уверен, что здесь будет не протолкнуться. В моём понимании, это будет одна из лучших набережных России. Это совершенно точно.

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