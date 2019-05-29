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В России магазины обяжут принимать отработанные бутылки

Добавлено: 29.05.19
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Рубрика: Экономика
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В России магазины обяжут принимать отработанные бутылки

Торговые сети обяжут принимать пустые бутылки, за которые магазины будут выплачивать от 5 до 7 рублей. Проработать этот вопрос поручил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, сообщает сайт Newsbash.ru.

Расчетами сейчас занимаются сразу 3 ведомства - Минприроды, Минпромторг и Министерство экономического развития. Вернуть советскую практику решили в связи с осложнившейся экологической ситуацией. Чтобы мотивировать граждан к раздельному сбору отходов, пригодных ко вторичной переработке, Правительству следует до 15 июня представить в Госдуму предложения по этому вопросу.

Автор инициативы – замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.


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