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В Башкирии проверят состояние автовокзалов

Добавлено: 29.05.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии проверят состояние автовокзалов

Автовокзалы Башкирии нужно приводить в порядок, здания многих из них представляют собой печальное зрелище. Заместитель председателя Госсобрания республики Рустам Ишмухаметов на заседании рабочей группы парламента по вопросам организации междугородных и пригородных пассажирских перевозок привел пример автовокзала села Красноусольский, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Там стоит деревянное здание, обшитое профнастилом, куда даже зайти страшно. А ведь туда приезжают много туристов и отдыхающих в санаторий «Красноусольский» не только из регионов России, но и зарубежных стран и первое не совсем хорошее впечатление получают, увидев здание автовокзала», — отметил вице–спикер парламента.

По его словам, требуется провести мониторинг состояния всех автовокзалов республики. Ремонт и реконструкцию зданий можно провести, используя государственно–частное партнерство. Сами автовокзалы можно превратить в некие многофункциональные центры, где можно размещать отделения банков, точки общепита или сферы услуг. Заместитель руководителя управления государственного автодорожного контроля Александр Рымарь рассказал, что даже Южный автовокзал Уфы сегодня загружен только на треть своих возможностей. Ежедневно он может обслуживать 4500 пассажиров, а фактически через него проходит всего 1,5 тысячи человек. По его мнению, это связано и с тем, что сегодня перевозчики вынуждены отдавать 20% от стоимости билетов автовокзалу. Тогда как в той же Московской области эта цифра составляет 5%.

«Требуется простое управленческое решение, снизить долю до 5% и тогда тот же Южный автовокзал будет загружен полностью и там будут обслуживаться и частные перевозчики. Это поможет решить проблему так называемых «бордюрных перевозок», сможет навести порядок в самой системе междугородного проезда, и сделает поездки на автобусе безопасными», — отметил Александр Рымарь.

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