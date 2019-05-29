В Башкирии проверят состояние автовокзалов
Автовокзалы Башкирии нужно приводить в порядок, здания многих из них представляют собой печальное зрелище. Заместитель председателя Госсобрания республики Рустам Ишмухаметов на заседании рабочей группы парламента по вопросам организации междугородных и пригородных пассажирских перевозок привел пример автовокзала села Красноусольский, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Там стоит деревянное здание, обшитое профнастилом, куда даже зайти страшно. А ведь туда приезжают много туристов и отдыхающих в санаторий «Красноусольский» не только из регионов России, но и зарубежных стран и первое не совсем хорошее впечатление получают, увидев здание автовокзала», — отметил вице–спикер парламента.
«Требуется простое управленческое решение, снизить долю до 5% и тогда тот же Южный автовокзал будет загружен полностью и там будут обслуживаться и частные перевозчики. Это поможет решить проблему так называемых «бордюрных перевозок», сможет навести порядок в самой системе междугородного проезда, и сделает поездки на автобусе безопасными», — отметил Александр Рымарь.