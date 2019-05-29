В Башкирии внедрят Единую транспортную карту
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В Госкомитете РБ по транспорту сообщили, что с 1 июля планируется внедрить Единую транспортную карту.
Уточняется, что она будет работать на всех маршрутах городских пассажирских перевозок и пригородных направлений в Салавате, Уфе и Стерлитамаке. Специальными терминалами оборудуют 6,2 тысяч уфимских автобусов. К текущему моменту оборудование установлено на 1,9 тысяч из них.
«Сейчас четыре государственных и муниципальных перевозчиков уже оснащены терминалами, в таких городах как Уфа, Стерлитамак, Салават. Дело за подключением частных перевозчиков. Первоначально, единая транспортная карта с участием частных перевозчиков запускается в городах Уфа и Стерлитамак, затем будут к ней подключены другие населенных пункты», – отметил председатель гостранса Тимур Мухаметьянов.
Пополнить баланс, в том числе, можно будет через специальное мобильное приложение, которое заработает с 1 сентября 2019 года.
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