В молочную промышленность России планируется инвестировать 60 млрд рублей

В ходе XI Молочной Олимпиады замминистра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов заявил, что инвестиции в молочную промышленность превысят 60 млрд рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.



Таким образом, государство стремится к укреплению некрупных производителей. В планах также создание прочной системы механизмов индустриализации отрасли молочного животноводства.Владимир Путин заявил, что поддержка сельского хозяйства в России на государственном уровне будет продолжена. По его словам, сельское хозяйство – это национальный проект, поэтому государственная поддержка будет оказана как крупным молочным предприятиям, так и мелким фермерам.