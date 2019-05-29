В молочную промышленность России планируется инвестировать 60 млрд рублей
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В ходе XI Молочной Олимпиады замминистра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов заявил, что инвестиции в молочную промышленность превысят 60 млрд рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Владимир Путин заявил, что поддержка сельского хозяйства в России на государственном уровне будет продолжена. По его словам, сельское хозяйство – это национальный проект, поэтому государственная поддержка будет оказана как крупным молочным предприятиям, так и мелким фермерам.
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