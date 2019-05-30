В Кармаскалинский район завезли датских буренок
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Животных закупили благодаря республиканской программе субсидирования. В течение года датские бурёнки дадут потомство, а после начнут производить молоко, сообщает сайт Newsbash.ru.
Из Дании в Башкортостан – эти пятнистые бурёнки проделали путь почти в 6 тысяч километров, чтобы оказаться на ферме в Кармаскалинском районе. Голштино – фризская порода широко распространена не только в Европе, но и в США и Канаде. Ценится за продуктивность — одна корова приносит в год около 8 тысяч литров молока.
Для каждой коровы здесь свое спальное место. Соломенная подстилка – обязательно условие содержания датских буренок. Ведь эта порода очень нежная и требовательная к уходу».
Камиль Исмагилов, начальник отдела ветеринарии Башкирского референтного центра Россельхознадзора:
«Европейские коллеги эти заболевания не выявляют…».Следить за здоровьем животных продолжают на протяжении всей их жизни. На желтой бирке – индивидуальный номер, который помогает узнать общее состояние коровы.
Азамат Байгускаров, управляющий фермой:
«…технологии шагнули вперед, это удобно. Мы так отслеживаем состояние коров».Сегодня на ферме 204 датские коровы, вскоре планируется приобрести еще. Закупка скота в таких больших объемах – следствие разработанной программы развития молочной отрасли республики до 2030-го года. Часть затрат на приобретение животных субсидируется государством.
Ревнер Байтуллин, заместитель министра сельского хозяйства РБ:
«Субсидии определены. Сегодня приобретение молочного скота субсидия получается 50 тысяч на голову. Другими словами, при затрате в 150 тысяч, ⅓ часть субсидируется».Фермеры Башкортостана продолжают активно сотрудничать с зарубежными аграриями. Если в прошлом году в республику ввезли больше тысячи европейских коров, то в этом аграрии планируют купить более 2 с половиной тысяч.
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