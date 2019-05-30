В Кармаскалинский район завезли датских буренок

Животных закупили благодаря республиканской программе субсидирования. В течение года датские бурёнки дадут потомство, а после начнут производить молоко, сообщает сайт Newsbash.ru.





Из Дании в Башкортостан – эти пятнистые бурёнки проделали путь почти в 6 тысяч километров, чтобы оказаться на ферме в Кармаскалинском районе. Голштино – фризская порода широко распространена не только в Европе, но и в США и Канаде. Ценится за продуктивность — одна корова приносит в год около 8 тысяч литров молока.



Для каждой коровы здесь свое спальное место. Соломенная подстилка – обязательно условие содержания датских буренок. Ведь эта порода очень нежная и требовательная к уходу».

«Европейские коллеги эти заболевания не выявляют…».

«…технологии шагнули вперед, это удобно. Мы так отслеживаем состояние коров».

Еще в апреле на эту ферму было не попасть - ввели карантин. Специалисты Россельхознадзора проверяли датских бурёнок на наличие инфекций. Подобные меры сводят к минимуму возможность проникновения на территорию республики опасных заболеваний.Следить за здоровьем животных продолжают на протяжении всей их жизни. На желтой бирке – индивидуальный номер, который помогает узнать общее состояние коровы.Сегодня на ферме 204 датские коровы, вскоре планируется приобрести еще. Закупка скота в таких больших объемах – следствие разработанной программы развития молочной отрасли республики до 2030-го года. Часть затрат на приобретение животных субсидируется государством.





Ревнер Байтуллин, заместитель министра сельского хозяйства РБ:



«Субсидии определены. Сегодня приобретение молочного скота субсидия получается 50 тысяч на голову. Другими словами, при затрате в 150 тысяч, ⅓ часть субсидируется».

Фермеры Башкортостана продолжают активно сотрудничать с зарубежными аграриями. Если в прошлом году в республику ввезли больше тысячи европейских коров, то в этом аграрии планируют купить более 2 с половиной тысяч.