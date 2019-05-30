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В Кармаскалинский район завезли датских буренок

Добавлено: 30.05.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинский район завезли датских буренок

Животных закупили благодаря республиканской программе субсидирования. В течение года датские бурёнки дадут потомство, а после начнут производить молоко, сообщает сайт Newsbash.ru.

Из Дании в Башкортостан – эти пятнистые бурёнки проделали путь почти в 6 тысяч километров, чтобы оказаться на ферме в Кармаскалинском районе. Голштино – фризская порода широко распространена не только в Европе, но и в США и Канаде. Ценится за продуктивность — одна корова приносит в год около 8 тысяч литров молока.

Для каждой коровы здесь свое спальное место. Соломенная подстилка – обязательно условие содержания датских буренок. Ведь эта порода очень нежная и требовательная к уходу».

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Еще в апреле на эту ферму было не попасть -  ввели карантин.  Специалисты Россельхознадзора проверяли датских бурёнок на наличие инфекций. Подобные меры сводят к минимуму возможность проникновения на территорию республики опасных заболеваний.

Камиль Исмагилов, начальник отдела ветеринарии Башкирского референтного центра Россельхознадзора:
«Европейские коллеги эти заболевания не выявляют…».
Следить за здоровьем животных продолжают на протяжении всей их жизни. На желтой бирке – индивидуальный номер, который помогает узнать общее состояние коровы.

Азамат Байгускаров, управляющий фермой:
«…технологии шагнули вперед, это удобно. Мы так отслеживаем состояние коров».
Сегодня на ферме 204 датские коровы, вскоре планируется приобрести еще.  Закупка скота в таких больших объемах – следствие разработанной программы развития молочной отрасли республики до 2030-го года. Часть затрат на приобретение животных субсидируется государством.


Ревнер Байтуллин, заместитель министра сельского хозяйства РБ:

«Субсидии определены. Сегодня приобретение молочного скота субсидия получается 50 тысяч на голову. Другими словами, при затрате в 150 тысяч, ⅓ часть субсидируется».
Фермеры Башкортостана продолжают активно сотрудничать с зарубежными аграриями. Если в прошлом году в республику ввезли больше тысячи европейских коров, то в этом аграрии планируют купить более 2 с половиной тысяч.

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