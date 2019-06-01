В трех районах Башкирии появятся новые газозаправочные станции

В Башкирии запланировано строительство еще трех газозаправочных станций. Правительство республики разрешило предоставить ООО «Газпром газомоторное топливо» в аренду участки без проведения торгов для размещения объектов, сообщает сайт Newsbash.ru.



Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации РБ, заправки появятся в Нефтекамске на пересечении улиц Автозаводской и Янаульской, в селе Кармаскалы Кармаскалинского района, а также на территории Зубовского сельсовета в Уфимском районе.