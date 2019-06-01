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В Бурзянском районе построят мост, который свяжет деревни Старомунасипово и Новомунасипово

Добавлено: 01.06.19
Просмотров: 114
Рубрика: Экономика
Теги: Бурзянский район
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В Бурзянском районе построят мост, который свяжет деревни Старомунасипово и Новомунасипово

Деревни Старомунасипово и Новомунасипово свяжет новый мост. Сейчас админстрация района выбирает поставщика по разработке проектной документации. Об этом во время рабочей поездки Радию Хабирову рассказал глава муниципалитета, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Переправу через реку Белую планируют начать строить в следующем году. Напомним, жители этих населённых пунктов неоднократно жаловались на состояние моста. По этой переправе не только ходят люди, но также передвигаются автомобили. Это единственная связь между двумя пунктами.

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