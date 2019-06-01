В Бурзянском районе построят мост, который свяжет деревни Старомунасипово и Новомунасипово
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Деревни Старомунасипово и Новомунасипово свяжет новый мост. Сейчас админстрация района выбирает поставщика по разработке проектной документации. Об этом во время рабочей поездки Радию Хабирову рассказал глава муниципалитета, сообщает сайт Newsbash.ru.
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