В Бурзянском районе построят мост, который свяжет деревни Старомунасипово и Новомунасипово

Деревни Старомунасипово и Новомунасипово свяжет новый мост. Сейчас админстрация района выбирает поставщика по разработке проектной документации. Об этом во время рабочей поездки Радию Хабирову рассказал глава муниципалитета, сообщает сайт Newsbash.ru.



Переправу через реку Белую планируют начать строить в следующем году. Напомним, жители этих населённых пунктов неоднократно жаловались на состояние моста. По этой переправе не только ходят люди, но также передвигаются автомобили. Это единственная связь между двумя пунктами.