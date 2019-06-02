В Бурзянском районе идёт строительство ангара для лесопиления

Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Бурзянский район. Врио Главы Башкирии осмотрел производственную площадку предприятия «Белпромресурс» в деревне Кургашлы. Она была создана в 2015 году по соглашению с лесопромышленной компанией «Селена», сообщает сайт Newsbash.ru.





На реализацию проекта было направлено 24 млн рублей. Здесь работает поддонный цех, запущена трансформаторная подстанция и приобретено необходимое оборудование. В настоящий момент идёт строительство тёплого ангара для лесопиления. Предполагается, что общий объём инвестиций составит 110 млн рублей.

Предприятие выпускает различные виды досок. Они пользуются спросом не только в стране, но и за рубежом. Так, начались поставки в Китай черновых мебельных щитов. Руководитель республики заинтересовался опытом лесопереработчиков и предложил обсудить экспорт башкирской древесины за границу на одном из «Инвестчасов».Фото: Глава РБ