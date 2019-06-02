Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Бурзянском районе идёт строительство ангара для лесопиления

В Бурзянском районе идёт строительство ангара для лесопиления

Добавлено: 02.06.19
Просмотров: 75
Рубрика: Экономика
Теги: Бурзянский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Бурзянском районе идёт строительство ангара для лесопиления

Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Бурзянский район. Врио Главы Башкирии осмотрел производственную площадку предприятия «Белпромресурс» в деревне Кургашлы. Она была создана в 2015 году по соглашению с лесопромышленной компанией «Селена», сообщает сайт Newsbash.ru.

На реализацию проекта было направлено 24 млн рублей. Здесь работает поддонный цех, запущена трансформаторная подстанция и приобретено необходимое оборудование. В настоящий момент идёт строительство тёплого ангара для лесопиления. Предполагается, что общий объём инвестиций составит 110 млн рублей.

В Бурзянском районе в 2020 году начнется строительство спорткомплекса

Читайте также:

В Бурзянском районе в 2020 году начнется строительство спорткомплекса
Предприятие выпускает различные виды досок. Они пользуются спросом не только в стране, но и за рубежом. Так, начались поставки в Китай черновых мебельных щитов. Руководитель республики заинтересовался опытом лесопереработчиков и предложил обсудить экспорт башкирской древесины за границу на одном из «Инвестчасов».
Фото: Глава РБ

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район
Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции дороги Старосубхангулово – Мраково в Кугарчинском районе
Политика
Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции дороги Старосубхангулово – Мраково в Кугарчинском районе
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Караидельский район
Общество
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Караидельский район
Радий Хабиров в Аскинском районе посетил место строительства новой школы
Образование
Радий Хабиров в Аскинском районе посетил место строительства новой школы
В Караидельском районе откроют цех по производству пиломатериалов на экспорт
Экономика
В Караидельском районе откроют цех по производству пиломатериалов на экспорт
Радий Хабиров в Караидельском районе посетил цех по производству пиломатериалов экспортного качества
Политика
Радий Хабиров в Караидельском районе посетил цех по производству пиломатериалов экспортного качества
В Буздякском районе наладят промышленное производство майонеза
Общество
В Буздякском районе наладят промышленное производство майонеза
В Баймаке освоили производство сублимированного кумыса
Общество
В Баймаке освоили производство сублимированного кумыса
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: