В Бурзянском районе идёт строительство ангара для лесопиления
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Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Бурзянский район. Врио Главы Башкирии осмотрел производственную площадку предприятия «Белпромресурс» в деревне Кургашлы. Она была создана в 2015 году по соглашению с лесопромышленной компанией «Селена», сообщает сайт Newsbash.ru.
На реализацию проекта было направлено 24 млн рублей. Здесь работает поддонный цех, запущена трансформаторная подстанция и приобретено необходимое оборудование. В настоящий момент идёт строительство тёплого ангара для лесопиления. Предполагается, что общий объём инвестиций составит 110 млн рублей.
Фото: Глава РБ
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