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В Бураевском районе стартовало строительство животноводческого комплекса Buray Beef

Добавлено: 03.06.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Бураевский район
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В Бураевском районе стартовало строительство животноводческого комплекса Buray Beef

Первый камень в основание предприятия заложили и.о.министра сельского хозяйства РБ и Почетный консул Италии, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Бураевском районе возле деревни Старобикметово стартовало строительство животноводческого комплекса Buray Beef. Предприятие, принадлежащее крупной итальянской корпорации Gruppo Cremonini, предназначено для выращивания и откорма крупно-рогатого скота. Также комбинат будет перерабатывать мясо для котлет популярнейшей сети общепита «Макдональдс».

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Объем инвестиции в комплекс, рассчитанного на 9600 скотомест, составит около 500 миллионов рублей. Ожидается, что вместе с финансами Бураевский район получит новые технологии и методы работы агропромышленного комплекса.

На церемонии закладки первого камня в основание завода приняли участие исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, Почетный консул Италии в Екатеринбурге господин Роберто Д'Агостино, глава Бураевского района Рустам Исхаков и другие гости мероприятия.

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