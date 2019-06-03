В Бураевском районе стартовало строительство животноводческого комплекса Buray Beef
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Первый камень в основание предприятия заложили и.о.министра сельского хозяйства РБ и Почетный консул Италии, сообщает сайт Newsbash.ru.
В Бураевском районе возле деревни Старобикметово стартовало строительство животноводческого комплекса Buray Beef. Предприятие, принадлежащее крупной итальянской корпорации Gruppo Cremonini, предназначено для выращивания и откорма крупно-рогатого скота. Также комбинат будет перерабатывать мясо для котлет популярнейшей сети общепита «Макдональдс».
На церемонии закладки первого камня в основание завода приняли участие исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, Почетный консул Италии в Екатеринбурге господин Роберто Д'Агостино, глава Бураевского района Рустам Исхаков и другие гости мероприятия.
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