В Хайбуллинском районе открылась новая сыроварня
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Её организовал местный предприниматель. На небольшом предприятии уже готовят 4 вида сыра — это полутвёрдые и твёрдые сорта. Прежде чем заняться таким видом бизнеса, Тимерхан Хакимов изучил технологию производства и опыт коллег из других регионов страны, сообщает сайт Newsbash.ru.
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