В Хайбуллинском районе открылась новая сыроварня

Её организовал местный предприниматель. На небольшом предприятии уже готовят 4 вида сыра — это полутвёрдые и твёрдые сорта. Прежде чем заняться таким видом бизнеса, Тимерхан Хакимов изучил технологию производства и опыт коллег из других регионов страны, сообщает сайт Newsbash.ru.

Пока здесь перерабатывают около 500 литров молока в сутки, причём закупают сырьё у местных фермеров. А готовую продукцию уже поставляют в оптовые точки Екатеринбурга. А в планах — освоить выпуск кефира и ряженки, чтобы обеспечивать свежей и натуральной пищей учебные и оздоровительные заведения района.