Порт Агидель соединят с селом Арлан бетонной автодорогой

В Башкирии планируется построить первую в регионе бетонную автодорогу, соединяющую порт Агидель и расположенный на расстоянии 24 километров населенный пункт Арлан. Об этом рассказал председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов, сообщает сайт Newsbash.ru.





«С Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Беларусь достигнута договоренность о том, что мы начнем перенимать опыт строительства и реконструкции бетонных дорог, — пояснил Тимур Мухаметьянов. — Это практически вечные дороги с межремонтным сроком 24 и более лет. При нас были проведены испытания такого покрытия в Минске, они будут продолжены в лабораториях Управления дорожного хозяйства республики. Бетонные дороги ориентированы на обслуживание магистральных транспортных потоков с высокой интенсивностью движения. Перспектива строительства одной из таких дорог сегодня определена в рамках развития порта Агидель. Речь идет о дороге Агидель-Ашит-Арлан, где можно апробировать технологию при условии обеспечения соответствующего трафика движения. В планах есть и строительство второй бетонной дороги, но ее местоположение пока не определено».

«Бетонное покрытие служит до сорока и более лет, не нуждаясь в частом ремонте, а асфальт может прослужить максимум десять лет, хотя по факту обычно меньше, — пояснил заместитель главного инженера ГУП «Уралдортранс» РБ Василий Ивлев. – К другим плюсам бетонной технологии можно отнести более ровную, чем у асфальта поверхность, обеспечивающую больший комфорт езды, лучшую светоотражающую способность, позволяющую на 30% уменьшить необходимую величину искусственного освещения. Кроме того, при движении тяжелых машин бетонная дорога, в отличие от асфальтовой, не деформируется, и транспорт расходует на 20% меньше топлива. Основные минусы бетонных дорог, сдерживающие их распространение в России – высокая сложность и цена строительства, которая примерно в два раза выше сметы на создание аналогичной магистрали с асфальтовым покрытием, не считая расходов на приобретение специального оборудования».

По словам экспертов, основное достоинство бетонных дорог – долговечность и прочность, а минусом является сложность постройки и высокая себестоимость.