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В России запретили тратить маткапитал на погашение ипотеки

Добавлено: 04.06.19
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Рубрика: Экономика
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В России запретили тратить маткапитал на погашение ипотеки

Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление разместили на сайте правовой информации. В документе говорится, что правила изменили с принятием закона, ужесточающего контроль над расходованием средств, полученных за рождение второго или последующего ребенка, сообщает сайт Newsbash.ru.

Так, в России запретили тратить маткапитал на погашение ипотеки, которую выдают неподотчетные ЦБ банки, а также в едином институте развития в жилищной сфере и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. Исключили из списка «иные организации», в которых ранее можно было получить ипотеку с маткапиталом. 

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Кроме того процедуру подачи документов на строительство или реконструкцию жилья с использованием материнского капитала упростили. Теперь вместо разрешения на строительство можно предоставить уведомление о соответствии объекта Градостроительному кодексу.

Напомним, что закон, ужесточающий контроль за использованием маткапитала, подписан в марте текущего года Президентом России Владимиром Путиным. 

Также напомним, что при рождении третьего ребенка семьям в РФ планируется выплачивать «отцовский капитал», который приравняют к сумме материнского капитала – 453 тысячи рублей.

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