В России запретили тратить маткапитал на погашение ипотеки
Комментарии (0)
Загрузка...
Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление разместили на сайте правовой информации. В документе говорится, что правила изменили с принятием закона, ужесточающего контроль над расходованием средств, полученных за рождение второго или последующего ребенка, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так, в России запретили тратить маткапитал на погашение ипотеки, которую выдают неподотчетные ЦБ банки, а также в едином институте развития в жилищной сфере и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. Исключили из списка «иные организации», в которых ранее можно было получить ипотеку с маткапиталом.
Читайте также:В России документы на маткапитал станут электронными
Напомним, что закон, ужесточающий контроль за использованием маткапитала, подписан в марте текущего года Президентом России Владимиром Путиным.
Также напомним, что при рождении третьего ребенка семьям в РФ планируется выплачивать «отцовский капитал», который приравняют к сумме материнского капитала – 453 тысячи рублей.
Читайте также
Общество
В России документы на маткапитал станут электронными
Экономика
Какие изменения внесли в материнский капитал
Человек и закон
Жилье приобретаемое на материнский капитал будут проверять на пригодность
Общество
В Башкирии семьи могут получать ежемесячную выплату за второго ребенка из средств материнского капитала
Общество
Материнский капитал: изменения в 2018 году
Общество
Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка
Общество
В Башкирии вступили в силу поправки о сокращении сроков выплаты маткапитала
Общество
Размер материнского капитала в следующем году составит более 453 тысяч рублей