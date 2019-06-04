Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление разместили на сайте правовой информации. В документе говорится, что правила изменили с принятием закона, ужесточающего контроль над расходованием средств, полученных за рождение второго или последующего ребенка, сообщает сайт Newsbash.ru.





Так, в России запретили тратить маткапитал на погашение ипотеки, которую выдают неподотчетные ЦБ банки, а также в едином институте развития в жилищной сфере и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. Исключили из списка «иные организации», в которых ранее можно было получить ипотеку с маткапиталом.

Кроме того процедуру подачи документов на строительство или реконструкцию жилья с использованием материнского капитала упростили. Теперь вместо разрешения на строительство можно предоставить уведомление о соответствии объекта Градостроительному кодексу.Напомним, что закон, ужесточающий контроль за использованием маткапитала, подписан в марте текущего года Президентом России Владимиром Путиным.Также напомним, что при рождении третьего ребенка семьям в РФ планируется выплачивать «отцовский капитал», который приравняют к сумме материнского капитала – 453 тысячи рублей.