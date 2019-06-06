В Стерлитамаке хотят построить комплекс по переработке мусора
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В Стерлитамаке запланировано строительство комплекса по переработке вторичных ресурсов. Проект инициировало АО «ПТК ЭкоПром», сообщает сайт Newsbash.ru.
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