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В Стерлитамаке хотят построить комплекс по переработке мусора

Добавлено: 06.06.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке хотят построить комплекс по переработке мусора

В Стерлитамаке запланировано строительство комплекса по переработке вторичных ресурсов. Проект инициировало АО «ПТК ЭкоПром», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Правительство Башкирии предоставит организации земли под будущий завод в аренду без проведения торгов. Объект появится на территории в 118 038 квадратных метров по улице 40-й проезд.Напомним, новое производство даст городу 152 рабочих места. В реализацию проекта вложат 266 млн рублей. Выпускать переработанную пластмассу, бумагу, картон, резиновую крошку планируют с 2020 года.

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