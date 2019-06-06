В Стерлитамаке хотят построить комплекс по переработке мусора

В Стерлитамаке запланировано строительство комплекса по переработке вторичных ресурсов. Проект инициировало АО «ПТК ЭкоПром», сообщает сайт Newsbash.ru.



Правительство Башкирии предоставит организации земли под будущий завод в аренду без проведения торгов. Объект появится на территории в 118 038 квадратных метров по улице 40-й проезд.Напомним, новое производство даст городу 152 рабочих места. В реализацию проекта вложат 266 млн рублей. Выпускать переработанную пластмассу, бумагу, картон, резиновую крошку планируют с 2020 года.