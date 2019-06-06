В Башкирии контроль за расходованием бюджета в муниципалитетах передадут Контрольно-счетной палате республики
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Курултай Башкирии расширил полномочия Контрольно-счетной палаты республики. Теперь она будет проводит внешний финансовый контроль в муниципалитетах, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, по закону муниципалитеты должны обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств, но иметь в каждом муниципалитете контроль-счетную палату невыгодно.
«Это ведет к избыточным тратам муниципальных бюджетов и формальному подходу. Новый закон позволяет муниципалитетам передавать эту функцию региональному контролеру – Контрольно-счетной палате Республики Башкортостан. Таким образом решается сразу две задачи: экономятся средства местных бюджетов, а к проверке использования бюджетных средств на местном уровне привлекаются высококвалифицированные специалисты», – отметил он.Кроме того, новый закон дает право КСП передавать материалы проверок правоохранительным органам.
«Как показывает практика, документы могут затеряться и остаться без должного внимания. Теперь по закону правоохранительные органы обязаны представлять информацию о результатах рассмотрения материалов Контрольно-счетной палаты и о принятых по ним мерах», – рассказал Константин Толкачев.
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