В России может появиться пособие на детей до 18 лет
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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет с учетом нуждаемости семей. Это предложение было озвучено в ходе XXIII Петербургского международного экономического форума, который проходит с 6 по 8 июня, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать, — отметил глава Минтруда.
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. С 2006 года проходит под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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