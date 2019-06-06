Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России может появиться пособие на детей до 18 лет

В России может появиться пособие на детей до 18 лет

Добавлено: 06.06.19
Просмотров: 48
Рубрика: Экономика
Теги: Регион 102
Комментарии (0)
Загрузка...
В России может появиться пособие на детей до 18 лет

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет с учетом нуждаемости семей. Это предложение было озвучено в ходе XXIII Петербургского международного экономического форума, который проходит с 6 по 8 июня, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать, — отметил глава Минтруда.
Башкирии получит из федерального бюджета транш в 2,6 млрд рублей на пособия за первенца

Читайте также:

Башкирии получит из федерального бюджета транш в 2,6 млрд рублей на пособия за первенца
Напомним, сейчас российские семьи получают материальную поддержку, пока ребенок не достигнет трех лет. После этого возраста программы поддержки детей действуют только на региональном уровне, а предоставляемые пособия очень маленькие. Поэтому нужно восполнить пробел на федеральном уровне, считают специалисты.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. С 2006 года проходит под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Башкирии получит из федерального бюджета транш в 2,6 млрд рублей на пособия за первенца
Экономика
Башкирии получит из федерального бюджета транш в 2,6 млрд рублей на пособия за первенца
В Башкирии выросло финансирование выплат на третьего ребенка
Экономика
В Башкирии выросло финансирование выплат на третьего ребенка
В Башкирии пособия на первенца получают около 5,5 тысячи семей
Общество
В Башкирии пособия на первенца получают около 5,5 тысячи семей
Решение о выдаче материнского капитала будет приниматься за 15 дней - Минтруд
Общество
Решение о выдаче материнского капитала будет приниматься за 15 дней - Минтруд
В Уфе пройдет Всероссийский форум семьи
Общество
В Уфе пройдет Всероссийский форум семьи
На пенсию в России будут выходить позже, но сама пенсия увеличится, а некоторых изменения и вовсе не коснутся
Общество
На пенсию в России будут выходить позже, но сама пенсия увеличится, а некоторых изменения и вовсе не коснутся
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
Общество
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
ПМЭФ-2017: Башкортостан вошел в ТОП-15 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
Политика
ПМЭФ-2017: Башкортостан вошел в ТОП-15 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: