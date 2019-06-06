В России может появиться пособие на детей до 18 лет

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет с учетом нуждаемости семей. Это предложение было озвучено в ходе XXIII Петербургского международного экономического форума, который проходит с 6 по 8 июня, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать, — отметил глава Минтруда.

Напомним, сейчас российские семьи получают материальную поддержку, пока ребенок не достигнет трех лет. После этого возраста программы поддержки детей действуют только на региональном уровне, а предоставляемые пособия очень маленькие. Поэтому нужно восполнить пробел на федеральном уровне, считают специалисты.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. С 2006 года проходит под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.