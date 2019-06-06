Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии заработает завод по обслуживанию нефтеналивных составов

В Башкирии заработает завод по обслуживанию нефтеналивных составов

Добавлено: 06.06.19
Просмотров: 12
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии заработает завод по обслуживанию нефтеналивных составов

Инвесторы вложат в реализацию проекта около 21 миллиарда рублей. Соответствующее соглашение сегодня было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Он открылся сегодня в Северной столице, на нем работает и большая делегация республики, которую возглавил руководитель региона Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

Инвесторы отметили, что на предприятии, которое заработает уже в этом году, будет создано 250 рабочих мест. Завод будет обслуживать нефтеналивные составы из многих регионов страны. Также на одной из узловых железнодорожных станций республики построят и завод по дегазации ж/д-цистерн, в которых перевозят сжиженный газ. Сегодня в стране остро не хватает подобных предприятий.

Радий Хабиров огласил амбициозную программу, которую внедрят в муниципалитетах

Читайте также:

Радий Хабиров огласил амбициозную программу, которую внедрят в муниципалитетах
На форуме Радий Хабиров провел встречу и с генеральным директором КАМАЗА. Сергей Когогин отметил, что автогигант будет и дальше развивать Нефтекамский завод. В этом году объем производства «НефАЗа» превысит 20 миллиардов рублей. Производственные мощности предприятия на сегодняшний день загружены практически на 100%. При этом приоритетным остается выпуск электробусов, которые сегодня востребованы пассажирскими предприятиями Москвы, Петербурга и ряда городов из соседних стран.
Автор: Равиль Ватолин

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Абзелиловском районе Башкирии будет построен цементный завод
Экономика
В Абзелиловском районе Башкирии будет построен цементный завод
Завод по производству кислоты в Благовещенске реконструируют за 5 миллиардов рублей
Общество
Завод по производству кислоты в Благовещенске реконструируют за 5 миллиардов рублей
Китай вложит в Башкирию 19 млрд рублей
Общество
Китай вложит в Башкирию 19 млрд рублей
В Кумертау китайцы построят завод завод по производству фиброцементных плит
Экономика
В Кумертау китайцы построят завод завод по производству фиброцементных плит
В Стерлитамакском районе появится новый завод по производству кальцинированной соды
Экономика
В Стерлитамакском районе появится новый завод по производству кальцинированной соды
В Кумертау с участием китайского инвестора построят завод фиброцементных плит
Экономика
В Кумертау с участием китайского инвестора построят завод фиброцементных плит
В Благовещенске завод «ПОЛИЭФ» получил 1 млрд рублей на модернизацию
Экономика
В Благовещенске завод «ПОЛИЭФ» получил 1 млрд рублей на модернизацию
В Калтасинском и Бураевском районах появятся животноводческие комплексы по самым современным стандартам
Общество
В Калтасинском и Бураевском районах появятся животноводческие комплексы по самым современным стандартам
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: