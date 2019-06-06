В Башкирии заработает завод по обслуживанию нефтеналивных составов

Инвесторы вложат в реализацию проекта около 21 миллиарда рублей. Соответствующее соглашение сегодня было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Он открылся сегодня в Северной столице, на нем работает и большая делегация республики, которую возглавил руководитель региона Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.





Инвесторы отметили, что на предприятии, которое заработает уже в этом году, будет создано 250 рабочих мест. Завод будет обслуживать нефтеналивные составы из многих регионов страны. Также на одной из узловых железнодорожных станций республики построят и завод по дегазации ж/д-цистерн, в которых перевозят сжиженный газ. Сегодня в стране остро не хватает подобных предприятий.

На форуме Радий Хабиров провел встречу и с генеральным директором КАМАЗА. Сергей Когогин отметил, что автогигант будет и дальше развивать Нефтекамский завод. В этом году объем производства «НефАЗа» превысит 20 миллиардов рублей. Производственные мощности предприятия на сегодняшний день загружены практически на 100%. При этом приоритетным остается выпуск электробусов, которые сегодня востребованы пассажирскими предприятиями Москвы, Петербурга и ряда городов из соседних стран.Автор: Равиль Ватолин