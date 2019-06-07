В Стерлибашевском районе построят солнечную электростанцию мощностью 25 МВт

В Стерлибашевском районе Башкирии появится солнечная электростанция мощностью 25 МВт, в строительство которой вложат 3,7 млрд рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.



Соответствующее соглашение в ходе Петербургского экономического форума подписали врио главы РБ Радий Хабиров и председатель Совета директоров ООО «Солар Системс» Михаил Лисянский.Продажа электроэнергии, произведенной этой станцией, на начнется с 1 мая 2020 года.



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