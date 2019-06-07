В Ермекеевском районе в ноябре 2019 года запустят крупный молочный комплекс «Семено-Макарово»

В ноябре 2019 в Ермекеевском районе будет введен в строй крупный животноводческий комплекс «Семено-Макарово» на 2800 коров. В год здесь планируют производить более 22 тысяч тонн сырого молока высшего сорта. Здесь же появятся и площадки для выращивания молодняка молочных пород на 3200 голов. Общий объем инвестиций составит почти 3 млрд рублей. В комплексе будет создано более 100 новых рабочих мест. Учредителем компании «Северная Нива Башкирия» является российско-германская группа компаний «ЭкоНива» со штаб-квартирой в Воронеже. Она была основана немецким предпринимателем Штефаном Дюрром.





Директор будущего животноводческого комплекса Николай Лукерин рассказал, что уже завезено более 800 голов высокопродуктивных коров.«Мы заканчиваем строительство третьего коровника, надеемся, что скоро у нас появится и молодняк. Нет проблем с финансированием строительства, все идет по графику. Надеемся, что в ноябре текущего года наш животноводческий комплекс заработает на полную мощность». Директор комплекса отметил, что произведенное молоко будет поставляться крупнейшему местному переработчику — Белебеевскому молочному комбинату. Контрольный пакет акций предприятия сейчас принадлежит французскому производителю сыров Savencia Fromage & Dairy.

Ждут завершения строительства и ввода крупного молочного комплекса и в Ермекеевском районе. В администрации муниципалитета рассказали, что помимо новых рабочих мест для жителей района новое сельхозпредприятие будет создавать новые возможности для агробизнеса. При этом нелишними будут и отчисления в муниципальный бюджет.Напомним, 14 февраля в рамках Российского инвестфорума в Сочи врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал инвестсоглашение с представителем компании «ЭкоНива» Петром Дубянским о строительстве комплекса в Ермекеевском районе. В целом проект ООО «Северная Нива Башкирия» предусматривает строительство четырех молочных комплексов КРС на территориях Ермекеевского, Белебеевского и Бижбулякского районов на 15 тысяч голов КРС. Производственная мощность всех молочно-товарных ферм составит 124,7 тысячи тонн сырого молока высшего сорта. Общий объем инвестиций составит 17,4 млрд рублей.Подробности реализации крупного инвестпроекта в сфере АПК были детально рассмотрены 7 марта этого года во время встречи Радия Хабирова с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром в Уфе. «Для нас очень важно, что вы выбрали Башкортостан площадкой для развития агропромышленного производства. Мы этому очень рады и ждём реализации тех проектов, которые есть у вас в планах. Поскольку сразу три района, где вы начинаете работу, получат дополнительные рабочие места и инвестиции, мы готовы оказать любые меры поддержки со стороны нашей республики и работать с вами дальше», — сказал во время мартовской встречи Радий Хабиров. По словам Штефана Дюрра, республика оказала значительную поддержку в реализации их инвестпроекта.





«Вижу, что здесь нас ждут. Хочу сказать спасибо за ту поддержку, которую мы уже получили не только из федерального, но и из республиканского бюджета. Это значительная помощь. Здесь действительно очень комфортные условия для ведения бизнеса», — отметил президент группы компаний «ЭкоНива»

Справка:

Российско-германская группа компаний «ЭкоНива» основана в 1994 году. Сегодня в её состав входят ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг», осуществляющее поставки и сервисное обслуживание сельхозтехники, а также ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», занимающееся агропроизводством.



Предприятия компании расположены в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях и используют 480 тысяч гектар земли. Ежедневно предприятия «ЭкоНивы» производят более 1500 тонн молока. Это высшая ступенька пьедестала по объемам производства сырого молока в России и Топ 10 — в мире. Кроме того, компания поставляет в Россию сельскохозяйственную технику ведущих мировых производителей. В 2018 году в Башкортостане зарегистрировано дочернее предприятие компании — «Северная Нива Башкирия».